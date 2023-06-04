https://crimea.ria.ru/20230604/komfortnoe-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1129169690.html

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

В воскресенье на погоду в Крыму будет оказывать влияние антициклон, осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T00:01

2023-06-04T00:01

2023-06-04T00:01

крымская погода

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крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье на погоду в Крыму будет оказывать влияние антициклон, осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 15…17 с "плюсом", днем + 23…25.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории также сухо, переменная облачность. Ночью будет +15...17, днем воздух прогреется до +23...25 градусов.В гидрометцентре предупредили, что 4 и 5 июня в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето по календарю: прогноз погоды в Крыму на выходныеКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСКаким будет июнь в Крыму

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2023

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