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Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе
Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе
Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе в связи с прохождением технического обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба минтранса... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T10:55
2023-05-23T10:55
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керченская паромная переправа
керченский пролив
морской транспорт
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минтранс крыма
общество
новости крыма
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе в связи с прохождением технического обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.Сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.Как сообщалось, во вторник паромная переправа в Крым работает в штатном режиме. Ожидается дождливая и ветреная погода, однако действующих штормовых предупреждений по проливу нет. После запуска паромного сообщения суда перевезли через пролив в общей сложности 154 524 пассажира, 124 456 единиц автотранспорта и 15 607 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 819 рейсов.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Неделя в Крыму начнется с грозовых дождейПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейНовую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230523/veter-dozhdi-i-groza-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-23-maya-1128898356.html
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, морской транспорт, транспорт, минтранс крыма, общество, новости крыма, сухопутный коридор в крым
Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе

Минтранс: паром "Лаврентий" приостанавливает работу на переправе на техобслуживание

10:55 23.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе в связи с прохождением технического обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.
"С 22 мая по 1 июня 2023 года паром "Лаврентий" будет выведен из эксплуатации с линии порт Крым – порт Кавказ в связи с проведением ежегодного технического обслуживания. Во избежание скопления автотранспортных средств и заблаговременного планирования грузовых операций рекомендуем в этот период воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
10:04
Ветер, дожди и гроза: как работает Керченская переправа 23 маяДождливая и ветреная погода ожидается на Керченской переправе во вторник, однако на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Как сообщалось, во вторник паромная переправа в Крым работает в штатном режиме. Ожидается дождливая и ветреная погода, однако действующих штормовых предупреждений по проливу нет. После запуска паромного сообщения суда перевезли через пролив в общей сложности 154 524 пассажира, 124 456 единиц автотранспорта и 15 607 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 819 рейсов.
Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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