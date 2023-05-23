Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе
Минтранс: паром "Лаврентий" приостанавливает работу на переправе на техобслуживание
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе в связи с прохождением технического обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.
"С 22 мая по 1 июня 2023 года паром "Лаврентий" будет выведен из эксплуатации с линии порт Крым – порт Кавказ в связи с проведением ежегодного технического обслуживания. Во избежание скопления автотранспортных средств и заблаговременного планирования грузовых операций рекомендуем в этот период воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.
Как сообщалось, во вторник паромная переправа в Крым работает в штатном режиме. Ожидается дождливая и ветреная погода, однако действующих штормовых предупреждений по проливу нет. После запуска паромного сообщения суда перевезли через пролив в общей сложности 154 524 пассажира, 124 456 единиц автотранспорта и 15 607 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 819 рейсов.
Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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