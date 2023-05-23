https://crimea.ria.ru/20230523/parom-lavrentiy-priostanavlivaet-rabotu-na-kerchenskoy-pereprave-1128899613.html

Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе

Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе

Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе в связи с прохождением технического обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба минтранса... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T10:55

2023-05-23T10:55

2023-05-23T10:55

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

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сухопутный коридор в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе в связи с прохождением технического обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Крыма.Сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.Как сообщалось, во вторник паромная переправа в Крым работает в штатном режиме. Ожидается дождливая и ветреная погода, однако действующих штормовых предупреждений по проливу нет. После запуска паромного сообщения суда перевезли через пролив в общей сложности 154 524 пассажира, 124 456 единиц автотранспорта и 15 607 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 819 рейсов.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Неделя в Крыму начнется с грозовых дождейПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейНовую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230523/veter-dozhdi-i-groza-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-23-maya-1128898356.html

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керчь

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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