https://crimea.ria.ru/20230522/nedelya-v-krymu-nachnetsya-s-grozovykh-dozhdey-1128865203.html
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей
Неделя в Крыму начнется с понижения температуры и грозовых дождей. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T00:01
2023-05-22T00:01
2023-05-22T00:01
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крыма. Неделя в Крыму начнется с понижения температуры и грозовых дождей. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +19…21.На побережье Крыма будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +16...18, днем +22...24 градуса.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождливая погода в Крыму задержится на неделюВ Крыму на четыре дня продлили штормовое предупреждениеКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
https://crimea.ria.ru/20230520/v-krymu-snova-razbushuetsya-shtormovoy-veter---preduprezhdenie-mchs-1128842416.html
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей
В понедельник в Крыму ожидаются гроза с дождем и до 24 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крыма. Неделя в Крыму начнется с понижения температуры и грозовых дождей. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, на южном и восточном побережье до +19; днем +19…24, в горах до +18", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +19…21.
На побережье Крыма будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +16...18, днем +22...24 градуса.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами
вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.
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