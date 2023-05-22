https://crimea.ria.ru/20230522/nedelya-v-krymu-nachnetsya-s-grozovykh-dozhdey-1128865203.html

Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей

Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей

Неделя в Крыму начнется с понижения температуры и грозовых дождей. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T00:01

2023-05-22T00:01

2023-05-22T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

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ялта

алушта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крыма. Неделя в Крыму начнется с понижения температуры и грозовых дождей. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +19…21.На побережье Крыма будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +16...18, днем +22...24 градуса.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождливая погода в Крыму задержится на неделюВ Крыму на четыре дня продлили штормовое предупреждениеКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"

https://crimea.ria.ru/20230520/v-krymu-snova-razbushuetsya-shtormovoy-veter---preduprezhdenie-mchs-1128842416.html

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феодосия

евпатория

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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