Рейтинг@Mail.ru
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230522/nedelya-v-krymu-nachnetsya-s-grozovykh-dozhdey-1128865203.html
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей
Неделя в Крыму начнется с понижения температуры и грозовых дождей. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T00:01
2023-05-22T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111161/18/1111611802_0:113:3046:1826_1920x0_80_0_0_4a3796d5d2f11b56b6e7ce30e476f932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крыма. Неделя в Крыму начнется с понижения температуры и грозовых дождей. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +19…21.На побережье Крыма будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +16...18, днем +22...24 градуса.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождливая погода в Крыму задержится на неделюВ Крыму на четыре дня продлили штормовое предупреждениеКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
https://crimea.ria.ru/20230520/v-krymu-snova-razbushuetsya-shtormovoy-veter---preduprezhdenie-mchs-1128842416.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111161/18/1111611802_463:0:3046:1937_1920x0_80_0_0_cbb4cbc04b8ec0d050ed5b573a267b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей

В понедельник в Крыму ожидаются гроза с дождем и до 24 градусов тепла

00:01 22.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоГроза в Коктебеле. 18 августа 2017
Гроза в Коктебеле. 18 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крыма. Неделя в Крыму начнется с понижения температуры и грозовых дождей. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.

"В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, на южном и восточном побережье до +19; днем +19…24, в горах до +18", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21.
Флаги на ветру
20 мая, 09:32
В Крыму снова разбушуется штормовой ветер - предупреждение МЧС
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +19…21.
На побережье Крыма будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +16...18, днем +22...24 градуса.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дождливая погода в Крыму задержится на неделю
В Крыму на четыре дня продлили штормовое предупреждение
Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей
00:00Какой сегодня праздник: 22 мая
23:20Часть Симферополя осталась без света - что происходит
19:58Главные события и заявления дня: 21 мая
19:24В Крыму необходимо усилить охрану заповедников – мнение
19:02Уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт
18:46Дождливая погода в Крыму задержится на неделю
18:22Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России
18:03Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
17:46В Турции произошло новое мощное землетрясение
17:20Кадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня
16:59Друг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой
16:37Новые удары по Белгородской области: сбит беспилотник, обстреляны 2 села
16:13Дети заперли в сарае: в Московской области на пожаре погиб мальчик
15:57СК объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда
15:39ВСУ обстреляли школу и подстанцию в Токмаке – есть погибший
15:17Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ - Байден
14:54В Крыму на четыре дня продлили штормовое предупреждение
14:39Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше
14:14Более 400 боевиков и 50 единиц техники: названы потери ВСУ за сутки
Лента новостейМолния