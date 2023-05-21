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Дождливая погода в Крыму задержится на неделю
Дождливая погода в Крыму задержится на неделю - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Дождливая погода в Крыму задержится на неделю
Дожди с грозами прогнозируются в Крыму на следующей неделе вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков. Об этом сообщил ведущий РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T18:46
2023-05-21T18:46
2023-05-21T18:46
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Дожди с грозами прогнозируются в Крыму на следующей неделе вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".По оценкам специалиста, мощные ливневые заряды ожидаются в Крыму в среду. В этот день максимальная температура воздуха составит +17…22 градуса."По моим подсчетам, за ближайшую семидневку выпадет достаточно много осадков. Больше всего в континентальной части – до 20-30 мм, чуть поменьше по побережью – до 15 мм. Учитывая, что майская норма у нас 40 мм, то три четверти месячной нормы дождевой воды мы получим", - заключил Тишковец.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма дождливые и ветреные выходные. Но вместе с тем, несмотря на осадки, температура воздуха в регионе укладывается в рамки многолетней температурной нормы мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуЗапасы влаги и слабый мороз: в Крыму оценили прогнозы на урожайПрогноз поменялся: каким будет май в Крыму
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, крым, новости крыма, погода
Дождливая погода в Крыму задержится на неделю
ФОБОС: в Крыму на следующей неделе дождливо и до +23 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым.
Дожди с грозами прогнозируются в Крыму на следующей неделе вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Каждый день, с понедельника и до четверга включительно будут идти скоротечные дожди, вероятны грозы. Поэтому температурный режим умеренно теплый. В ночные часы в среднем +8…13, а в дневные +18…23 градуса", - рассказал он.
По оценкам специалиста, мощные ливневые заряды ожидаются в Крыму в среду. В этот день максимальная температура воздуха составит +17…22 градуса.
"По моим подсчетам, за ближайшую семидневку выпадет достаточно много осадков. Больше всего в континентальной части – до 20-30 мм, чуть поменьше по побережью – до 15 мм. Учитывая, что майская норма у нас 40 мм, то три четверти месячной нормы дождевой воды мы получим", - заключил Тишковец.
Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма дождливые и ветреные выходные. Но вместе с тем, несмотря на осадки, температура воздуха в регионе укладывается в рамки многолетней температурной нормы мая.
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