https://crimea.ria.ru/20230521/dozhdlivaya-pogoda-v-krymu-zaderzhitsya-na-nedelyu-1128821016.html

Дождливая погода в Крыму задержится на неделю

Дождливая погода в Крыму задержится на неделю - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Дождливая погода в Крыму задержится на неделю

Дожди с грозами прогнозируются в Крыму на следующей неделе вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков. Об этом сообщил ведущий РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T18:46

2023-05-21T18:46

2023-05-21T18:46

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

крым

новости крыма

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Дожди с грозами прогнозируются в Крыму на следующей неделе вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".По оценкам специалиста, мощные ливневые заряды ожидаются в Крыму в среду. В этот день максимальная температура воздуха составит +17…22 градуса."По моим подсчетам, за ближайшую семидневку выпадет достаточно много осадков. Больше всего в континентальной части – до 20-30 мм, чуть поменьше по побережью – до 15 мм. Учитывая, что майская норма у нас 40 мм, то три четверти месячной нормы дождевой воды мы получим", - заключил Тишковец.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма дождливые и ветреные выходные. Но вместе с тем, несмотря на осадки, температура воздуха в регионе укладывается в рамки многолетней температурной нормы мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуЗапасы влаги и слабый мороз: в Крыму оценили прогнозы на урожайПрогноз поменялся: каким будет май в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230521/v-krymu-na-chetyre-dnya-prodlili-shtormovoe-preduprezhdenie-1128860728.html

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