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Ветер, дожди и гроза: как работает Керченская переправа 23 мая

Ветер, дожди и гроза: как работает Керченская переправа 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Ветер, дожди и гроза: как работает Керченская переправа 23 мая

Дождливая и ветреная погода ожидается на Керченской переправе во вторник, однако на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

2023-05-23T10:04

2023-05-23T10:04

2023-05-23T10:04

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

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керчь

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами ожидается усиление ветра до 14 м/с.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромовВо вторник паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено более 3,8 тысяч рейсов.На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправеНеделя в Крыму начнется с грозовых дождейКаким будет лето в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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