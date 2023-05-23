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Ветер, дожди и гроза: как работает Керченская переправа 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Ветер, дожди и гроза: как работает Керченская переправа 23 мая
Ветер, дожди и гроза: как работает Керченская переправа 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Ветер, дожди и гроза: как работает Керченская переправа 23 мая
Дождливая и ветреная погода ожидается на Керченской переправе во вторник, однако на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-05-23T10:04
2023-05-23T10:04
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами ожидается усиление ветра до 14 м/с.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромовВо вторник паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено более 3,8 тысяч рейсов.На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправеНеделя в Крыму начнется с грозовых дождейКаким будет лето в Крыму
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Ветер, дожди и гроза: как работает Керченская переправа 23 мая

Минтранс: на Керченской переправе 23 мая дожди с грозой и ветер до 14 м/с

10:04 23.05.2023
 
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Дождливая и ветреная погода ожидается на Керченской переправе во вторник, однако на данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Ситуация на Керченской паромной переправе 23 мая

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами ожидается усиление ветра до 14 м/с.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 23 мая ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, в дожде 2-4 км. Высота волн 30-80 см, температура воздуха +20…22 градуса", - говорится в сообщении.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.

Работа паромов

Во вторник паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено более 3,8 тысяч рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 154 524 пассажира, 124 456 единиц автотранспорта и 15 607 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 819 рейсов", - уточнили в ведомстве.
На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
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