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Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправе
Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправе
В понедельник в Керченском проливе метровые волны и гроза, но штормовое предупреждение не объявляли, сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-22T09:52
2023-05-22T09:52
2023-05-22T10:12
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Погода в Керченском проливеПо данным метеорологов, в проливе поднялись метровые волны. Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.Работа паромной переправыПо данным ведомства, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 153 805 пассажиров, 123 854 единицы автотранспорта и 15 509 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 801 рейс", - уточняется в сообщении.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков. Читайте также на РИА Новости Крым:Неделя в Крыму начнется с грозовых дождейПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
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Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправе
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
09:52 22.05.2023 (обновлено: 10:12 22.05.2023)
В понедельник в Керченском проливе метровые волны и гроза, но штормовое предупреждение не объявляли, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
По данным метеорологов, в проливе поднялись метровые волны.
"22 мая ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, местами кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, в дожде 2-4 км, высота волн 50-100 см, температура воздуха +19…21 градус, температура воды в море +17…18 градусов" - сказано в сообщении профильного министерства.
Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.
Работа паромной переправы
По данным ведомства, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 153 805 пассажиров, 123 854 единицы автотранспорта и 15 509 железнодорожных вагонов.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 801 рейс", - уточняется в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами
вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.
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