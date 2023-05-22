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Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправе

Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправе

В понедельник в Керченском проливе метровые волны и гроза, но штормовое предупреждение не объявляли, сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-05-22T09:52

2023-05-22T09:52

2023-05-22T10:12

керченская паромная переправа

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Погода в Керченском проливеПо данным метеорологов, в проливе поднялись метровые волны. Работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой. В случае остановки переправы водители могут ехать через сухопутный коридор.Работа паромной переправыПо данным ведомства, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 153 805 пассажиров, 123 854 единицы автотранспорта и 15 509 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 3 801 рейс", - уточняется в сообщении.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя принесет в Крым дожди с грозами вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков. Читайте также на РИА Новости Крым:Неделя в Крыму начнется с грозовых дождейПочему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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