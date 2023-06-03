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Как работает Керченская переправа 3 июня
Как работает Керченская переправа 3 июня - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Как работает Керченская переправа 3 июня
Керченская морская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятна для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T12:34
2023-06-03T12:34
2023-06-03T12:38
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Керченская морская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятна для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России.Отмечается, что высота волн в проливе не превышает 80 см. Температура воздуха +22...+ 24 градуса, воды +19...+ 20 градусов.Трафик паромной переправыС начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено 163 220 пассажиров, 131 350 единиц автотранспорта и 16 663 ж/д вагона."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 026 рейсов", – уточнили в Минтрансе.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Накануне сообщалось об отсутствии очередей на Керченской переправе, она работала штатно, погода в проливе была благоприятная для судоходства. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейОколо Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с туркамиСамый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
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Как работает Керченская переправа 3 июня
Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет
12:34 03.06.2023 (обновлено: 12:38 03.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Керченская морская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятна для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 3 июня ветер северо-восточный 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что высота волн в проливе не превышает 80 см. Температура воздуха +22...+ 24 градуса, воды +19...+ 20 градусов.
Трафик паромной переправы
С начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено 163 220 пассажиров, 131 350 единиц автотранспорта и 16 663 ж/д вагона.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 026 рейсов", – уточнили в Минтрансе.
На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Накануне сообщалось об отсутствии очередей
на Керченской переправе, она работала штатно, погода в проливе была благоприятная для судоходства.
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