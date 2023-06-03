https://crimea.ria.ru/20230603/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-3-iyunya-1129164041.html

Как работает Керченская переправа 3 июня

Как работает Керченская переправа 3 июня - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Как работает Керченская переправа 3 июня

Керченская морская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятна для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T12:34

2023-06-03T12:34

2023-06-03T12:38

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Керченская морская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятна для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России.Отмечается, что высота волн в проливе не превышает 80 см. Температура воздуха +22...+ 24 градуса, воды +19...+ 20 градусов.Трафик паромной переправыС начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено 163 220 пассажиров, 131 350 единиц автотранспорта и 16 663 ж/д вагона."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 026 рейсов", – уточнили в Минтрансе.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Накануне сообщалось об отсутствии очередей на Керченской переправе, она работала штатно, погода в проливе была благоприятная для судоходства. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилейОколо Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с туркамиСамый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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