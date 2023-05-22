https://crimea.ria.ru/20230522/okolo-krymskogo-mosta-arkheologi-nashli-buksir-uchastnik-voyny-s-turkami-1128883501.html
Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками
Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками
Обследовать найденный в трех с половиной километрах от Крымского моста затонувший неизвестный буксир будет летняя подводная экспедиция. Об этом корреспонденту... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T19:42
2023-05-22T19:42
2023-05-22T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Обследовать найденный в трех с половиной километрах от Крымского моста затонувший неизвестный буксир будет летняя подводная экспедиция. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал руководитель "Большого десанта-2023" Александр Елкин.Он и его коллеги из множества городов России в ходе археологических подводных изысканий, которые прошли на майские праздники, нашли недалеко от фарватера Керченского пролива затонувший буксир. Предположительно, это колесный буксирный пароход "Крикун", который построили на верфях в Ньюкасле и спустили на воду в ноябре 1857 года. Судно было вооружено и входило в состав Черноморского флота, принимало участие в русско-турецкой войне. 26 апреля 1878 года "Крикун" разбился о камни у мыса Ак-Бурун в районе Керчи.Подводный объект найден случайно, так как экспедиция была нацелена на другие – затонувшие в период Великой Отечественной войны – суда у поселка Героевское под Керчью. Это, предположительно, тральщик РТШ-105 и торпедный катер ТК-92.Но майская ненастная погода и шторма не дали досконально приступить к исследованиям, хотя в ходе экспедиции из воды были подняты некоторые личные вещи и вооружение защитников Крыма.Поиск тральщика, катера и буксира надеются продолжить летом. Но больше надежды исследователи питают на осень.Александр Елкин не исключает, что и в грядущих экспедициях 2023 года морская пучина снова преподнесет сюрпризы:"Мы в любом случае, даже когда обследуем, то одновременно производим поиск: пока одна лодка работает на объекте, другая постоянно ищет что-то новое. В проливе находится множество разнообразных до сих пор не найденных объектов, потому что там мутная вода и интенсивное судоходство. Многие объекты находятся в труднодоступных местах и поэтому невозможно их было найти раньше".При этом он добавил, что у подводных экспедиций есть определенные договоренности по взаимодействию и допуски Министерства обороны и МЧС, так как сейчас Крымский мост – особо охраняемый объект, а на дне Керченского пролива могут быть неразорвавшиеся боеприпасы периода Великой Отечественной. "Но пока мы в районе поисков ничего такого не видели", - добавил исследователь.Интересно, что если обнаруженный исследователями объект окажется колесным буксиром "Крикун", то ему автоматически будет присвоен статус объекта культурного наследия и на место вызовут представителей комитета по охране культурного наследия Крыма.В любом случае, исследования и поиски будут продолжены, а неизвестный буксир, возможно, уже осенью обретет свое настоящее имя.Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиСоединяя берега: Крымскому мосту 5 летНа сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение
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крым, керченский пролив, крымский мост, общество, история, подводные экспедиции у берегов крыма, культура, археология в крыму, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, крымская война
Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками
Исследователи пытаются вернуть имя затонувшему около Крымского моста буксиру
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым.
Обследовать найденный в трех с половиной километрах от Крымского моста затонувший неизвестный буксир будет летняя подводная экспедиция. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказал руководитель "Большого десанта-2023" Александр Елкин.
Он и его коллеги из множества городов России в ходе археологических подводных изысканий, которые прошли на майские праздники, нашли недалеко от фарватера Керченского пролива затонувший буксир. Предположительно, это колесный буксирный пароход "Крикун", который построили на верфях в Ньюкасле и спустили на воду в ноябре 1857 года. Судно было вооружено и входило в состав Черноморского флота, принимало участие в русско-турецкой войне. 26 апреля 1878 года "Крикун" разбился о камни у мыса Ак-Бурун в районе Керчи.
Подводный объект найден случайно, так как экспедиция была нацелена на другие – затонувшие в период Великой Отечественной войны – суда у поселка Героевское под Керчью. Это, предположительно, тральщик РТШ-105 и торпедный катер ТК-92.
Но майская ненастная погода и шторма не дали досконально приступить к исследованиям, хотя в ходе экспедиции из воды были подняты некоторые личные вещи и вооружение защитников Крыма.
Поиск тральщика, катера и буксира надеются продолжить летом. Но больше надежды исследователи питают на осень.
"Планируем собраться, во-первых, где-нибудь в июле маленьким составом и попробовать, но все зависит от погоды. Дело в том, что летом Керченский пролив очень мутный, потому что очень много планктона. А потом все-таки в сентябре еще планируем съехаться на обследование объекта более обширным коллективом", - рассказал Елкин.
Александр Елкин не исключает, что и в грядущих экспедициях 2023 года морская пучина снова преподнесет сюрпризы:
"Мы в любом случае, даже когда обследуем, то одновременно производим поиск: пока одна лодка работает на объекте, другая постоянно ищет что-то новое. В проливе находится множество разнообразных до сих пор не найденных объектов, потому что там мутная вода и интенсивное судоходство. Многие объекты находятся в труднодоступных местах и поэтому невозможно их было найти раньше".
При этом он добавил, что у подводных экспедиций есть определенные договоренности по взаимодействию и допуски Министерства обороны и МЧС, так как сейчас Крымский мост – особо охраняемый объект, а на дне Керченского пролива могут быть неразорвавшиеся боеприпасы периода Великой Отечественной. "Но пока мы в районе поисков ничего такого не видели", - добавил исследователь.
Интересно, что если обнаруженный исследователями объект окажется колесным буксиром "Крикун", то ему автоматически будет присвоен статус объекта культурного наследия и на место вызовут представителей комитета по охране культурного наследия Крыма.
"Возможно, мы найдем какую-то посуду или какие-то вещи, которые подтвердят нам, что этот корабль является объектом культурного наследия. Но вероятность того, что это "Крикун" сейчас достаточно низкая, потому что мы имеем очень мало фактов. Тем более, что буксир – дорогая штучка. Возможно, его и подняли до революции, просто мы не нашли таких данных", - подытожил Елкин.
В любом случае, исследования и поиски будут продолжены, а неизвестный буксир, возможно, уже осенью обретет свое настоящее имя.
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