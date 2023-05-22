https://crimea.ria.ru/20230522/okolo-krymskogo-mosta-arkheologi-nashli-buksir-uchastnik-voyny-s-turkami-1128883501.html

Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками

Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками

Обследовать найденный в трех с половиной километрах от Крымского моста затонувший неизвестный буксир будет летняя подводная экспедиция. Об этом корреспонденту... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T19:42

2023-05-22T19:42

2023-05-22T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Обследовать найденный в трех с половиной километрах от Крымского моста затонувший неизвестный буксир будет летняя подводная экспедиция. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал руководитель "Большого десанта-2023" Александр Елкин.Он и его коллеги из множества городов России в ходе археологических подводных изысканий, которые прошли на майские праздники, нашли недалеко от фарватера Керченского пролива затонувший буксир. Предположительно, это колесный буксирный пароход "Крикун", который построили на верфях в Ньюкасле и спустили на воду в ноябре 1857 года. Судно было вооружено и входило в состав Черноморского флота, принимало участие в русско-турецкой войне. 26 апреля 1878 года "Крикун" разбился о камни у мыса Ак-Бурун в районе Керчи.Подводный объект найден случайно, так как экспедиция была нацелена на другие – затонувшие в период Великой Отечественной войны – суда у поселка Героевское под Керчью. Это, предположительно, тральщик РТШ-105 и торпедный катер ТК-92.Но майская ненастная погода и шторма не дали досконально приступить к исследованиям, хотя в ходе экспедиции из воды были подняты некоторые личные вещи и вооружение защитников Крыма.Поиск тральщика, катера и буксира надеются продолжить летом. Но больше надежды исследователи питают на осень.Александр Елкин не исключает, что и в грядущих экспедициях 2023 года морская пучина снова преподнесет сюрпризы:"Мы в любом случае, даже когда обследуем, то одновременно производим поиск: пока одна лодка работает на объекте, другая постоянно ищет что-то новое. В проливе находится множество разнообразных до сих пор не найденных объектов, потому что там мутная вода и интенсивное судоходство. Многие объекты находятся в труднодоступных местах и поэтому невозможно их было найти раньше".При этом он добавил, что у подводных экспедиций есть определенные договоренности по взаимодействию и допуски Министерства обороны и МЧС, так как сейчас Крымский мост – особо охраняемый объект, а на дне Керченского пролива могут быть неразорвавшиеся боеприпасы периода Великой Отечественной. "Но пока мы в районе поисков ничего такого не видели", - добавил исследователь.Интересно, что если обнаруженный исследователями объект окажется колесным буксиром "Крикун", то ему автоматически будет присвоен статус объекта культурного наследия и на место вызовут представителей комитета по охране культурного наследия Крыма.В любом случае, исследования и поиски будут продолжены, а неизвестный буксир, возможно, уже осенью обретет свое настоящее имя.Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиСоединяя берега: Крымскому мосту 5 летНа сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение

https://crimea.ria.ru/20221004/v-khersonese-v-30-metrakh-ot-berega-obnaruzhena-stena-i-bashnya-ix-veka-1124706153.html

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