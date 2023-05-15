https://crimea.ria.ru/20230515/samyy-dlinnyy-i-unikalnyy-krymskiy-most-otmechaet-5-let-1128730409.html

Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет

Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет

Крымский мост отмечает первое пятилетие. Автодорожную часть самого длинного в Европе моста открыли 15 мая 2018 года с опережением сроков на семь месяцев... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T15:07

2023-05-15T15:07

2023-05-15T15:09

крымский мост

строительство моста через керченский пролив

крым

видео

транспорт

общество

видео

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Крымский мост отмечает первое пятилетие. Автодорожную часть самого длинного в Европе моста открыли 15 мая 2018 года с опережением сроков на семь месяцев. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов. Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. За пять лет по транспортному переходу через Керченский пролив проехали почти 24 миллиона автомобилей.

крымский мост

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, строительство моста через керченский пролив, крым, видео, транспорт, общество, видео, видео