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Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
Крымский мост отмечает первое пятилетие. Автодорожную часть самого длинного в Европе моста открыли 15 мая 2018 года с опережением сроков на семь месяцев... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T15:07
2023-05-15T15:09
крымский мост
строительство моста через керченский пролив
крым
видео
транспорт
общество
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Крымский мост отмечает первое пятилетие. Автодорожную часть самого длинного в Европе моста открыли 15 мая 2018 года с опережением сроков на семь месяцев. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов. Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. За пять лет по транспортному переходу через Керченский пролив проехали почти 24 миллиона автомобилей.
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крымский мост, строительство моста через керченский пролив, крым, видео, транспорт, общество, видео, видео
Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет

Стройка века: Крымский мост отмечает 5 лет

15:07 15.05.2023 (обновлено: 15:09 15.05.2023)
 
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Крымский мост отмечает первое пятилетие. Автодорожную часть самого длинного в Европе моста открыли 15 мая 2018 года с опережением сроков на семь месяцев. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов. Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. За пять лет по транспортному переходу через Керченский пролив проехали почти 24 миллиона автомобилей.
 
Крымский мостСтроительство моста через Керченский проливКрымВидеоТранспортОбществоВидео
 
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