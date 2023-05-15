https://crimea.ria.ru/20230515/samyy-dlinnyy-i-unikalnyy-krymskiy-most-otmechaet-5-let-1128730409.html
Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
Крымский мост отмечает первое пятилетие. Автодорожную часть самого длинного в Европе моста открыли 15 мая 2018 года с опережением сроков на семь месяцев... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T15:07
2023-05-15T15:07
2023-05-15T15:09
крымский мост
строительство моста через керченский пролив
крым
видео
транспорт
общество
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128730291_0:0:1227:691_1920x0_80_0_0_c43a580456afaa070333df6bcea182f6.png
Крымский мост отмечает первое пятилетие. Автодорожную часть самого длинного в Европе моста открыли 15 мая 2018 года с опережением сроков на семь месяцев. Уникальное сооружение возвели менее чем за 2,5 года. Строители установили фундаменты будущих опор, затем поставили опоры и на них уже смонтировали пролетные строения, которые собирали на суше и двигали в акваторию с помощью мощных домкратов. Всего над возведением грандиозного объекта трудилась команда из 25 тысяч профессионалов. Крымский мост стал символом воссоединения полуострова с Россией. За пять лет по транспортному переходу через Керченский пролив проехали почти 24 миллиона автомобилей.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128730291_275:0:1227:714_1920x0_80_0_0_68e6d4c2a932413e1b9d25712665b05d.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, строительство моста через керченский пролив, крым, видео, транспорт, общество, видео, видео
Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
Стройка века: Крымский мост отмечает 5 лет
15:07 15.05.2023 (обновлено: 15:09 15.05.2023)