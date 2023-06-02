Рейтинг@Mail.ru
Керченская переправа 2 июня: очередей нет - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230602/kerchenskaya-pereprava-2-iyunya-ocheredey-net-1129141578.html
Керченская переправа 2 июня: очередей нет
Керченская переправа 2 июня: очередей нет - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Керченская переправа 2 июня: очередей нет
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет.
2023-06-02T10:08
2023-06-02T10:24
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
транспорт
крым
новости крыма
керчь
керченский пролив
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124906414_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_af4d9fde7282a837b0dadfed378cd21e.jpg
Погода в Керченском проливе для судоходства благоприятная, видимость хорошая, сообщают в Telegram-канале Минтранса России:Работа Керченской паромной переправы напрямую зависит от метеоусловий, поэтому водителям, планирующим поездку с помощью парома, рекомендуется следить за актуальной информацией.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения паромами через пролив перевезено более 130 тысяч автотранспортных средств.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеСильные ливни со шквалами и градом идут на КрымНепогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124906414_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8a9f5446b65025c817a3d35c7fcb1a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, инфографика, инфографика
Керченская переправа 2 июня: очередей нет

Погода в Керченском проливе благоприятная для судоходства, штормовых предупреждений нет

10:08 02.06.2023 (обновлено: 10:24 02.06.2023)
 
Читать в
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет.
Ситуация на Керченской паромной переправе 2 июня
Погода в Керченском проливе для судоходства благоприятная, видимость хорошая, сообщают в Telegram-канале Минтранса России:

"Согласно прогнозу Росгидромета, 2 июня ветер переменных направлений 2-7 м/сек, местами небольшой дождь, высота волн 10-60 см, температура воздуха +22- +24, температура воды в море +20 - +21 градус".

Работа Керченской паромной переправы напрямую зависит от метеоусловий, поэтому водителям, планирующим поездку с помощью парома, рекомендуется следить за актуальной информацией.

Трафик паромной переправы

После запуска морского сообщения паромами через пролив перевезено более 130 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 1 июня через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 162 243 пассажира, 130 666 единиц автотранспорта и 16 482 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 005 рейсов", - сообщает пресс-служба Минтранса.
На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе
Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
 
Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеТранспортКрымНовости КрымаКерчьКерченский проливИнфографика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа
11:32ВСУ ударили по дороге в Белгородской области - погибли два человека
11:23Боевики ВСУ угнали внедорожник у мирного жителя Херсона
11:1410-летний мальчик умер в ЛНР после обстрела украинских боевиков
11:05Артиллерия ВСУ обстреляла 13 городов и сел Херсонской области
10:56Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор суда
10:39Украинскому пограничнику предъявлено обвинение в убийстве двух человек
10:08Керченская переправа 2 июня: очередей нет
09:08Обстрелы Шебекинского округа продолжаются - губернатор
08:55Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях
08:44В крымском урочище Мендер-Крутай зацвела редкая орхидея
08:15Контрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл тактику киевского режима
07:55Экономист призвал не повторять перекоса во внешней торговле с Китаем
07:37Учиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полка
07:02"Страшный квест" в пещере Таврида: какие загадки предложат посетителям
00:01В Крыму тепло и без осадков
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
22:33Главные события и заявления дня: 1 июня
21:52Главные новости Крыма: 1 июня
21:45Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей
Лента новостейМолния