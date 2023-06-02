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Керченская переправа 2 июня: очередей нет
Керченская переправа 2 июня: очередей нет - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Керченская переправа 2 июня: очередей нет
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет.
2023-06-02T10:08
2023-06-02T10:08
2023-06-02T10:24
керченская паромная переправа
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Погода в Керченском проливе для судоходства благоприятная, видимость хорошая, сообщают в Telegram-канале Минтранса России:Работа Керченской паромной переправы напрямую зависит от метеоусловий, поэтому водителям, планирующим поездку с помощью парома, рекомендуется следить за актуальной информацией.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения паромами через пролив перевезено более 130 тысяч автотранспортных средств.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеСильные ливни со шквалами и градом идут на КрымНепогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, инфографика, инфографика
Керченская переправа 2 июня: очередей нет
Погода в Керченском проливе благоприятная для судоходства, штормовых предупреждений нет
10:08 02.06.2023 (обновлено: 10:24 02.06.2023)
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет.
Погода в Керченском проливе для судоходства благоприятная, видимость хорошая, сообщают в Telegram-канале Минтранса России:
"Согласно прогнозу Росгидромета, 2 июня ветер переменных направлений 2-7 м/сек, местами небольшой дождь, высота волн 10-60 см, температура воздуха +22- +24, температура воды в море +20 - +21 градус".
Работа Керченской паромной переправы напрямую зависит от метеоусловий, поэтому водителям, планирующим поездку с помощью парома, рекомендуется следить за актуальной информацией.
Трафик паромной переправы
После запуска морского сообщения паромами через пролив перевезено более 130 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 1 июня через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 162 243 пассажира, 130 666 единиц автотранспорта и 16 482 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 005 рейсов", - сообщает пресс-служба Минтранса.
На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
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