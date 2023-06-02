https://crimea.ria.ru/20230602/kerchenskaya-pereprava-2-iyunya-ocheredey-net-1129141578.html

Керченская переправа 2 июня: очередей нет

Керченская переправа 2 июня: очередей нет - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Керченская переправа 2 июня: очередей нет

Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет.

2023-06-02T10:08

2023-06-02T10:08

2023-06-02T10:24

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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крым

новости крыма

керчь

керченский пролив

инфографика

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Погода в Керченском проливе для судоходства благоприятная, видимость хорошая, сообщают в Telegram-канале Минтранса России:Работа Керченской паромной переправы напрямую зависит от метеоусловий, поэтому водителям, планирующим поездку с помощью парома, рекомендуется следить за актуальной информацией.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения паромами через пролив перевезено более 130 тысяч автотранспортных средств.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеСильные ливни со шквалами и градом идут на КрымНепогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение

крым

керчь

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, инфографика, инфографика