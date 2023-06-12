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В Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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В Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник
В Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник - РИА Новости Крым, 12.06.2023
В Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник
В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В понедельник по Крыму кратковременные грозовые... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T00:01
2023-06-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В понедельник по Крыму кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 21...23 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 16…18 , днем 22…24 градуса.В Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, дождь с грозой, в Алуште с градом, температура воздуха в ночные часы составит +18...20 градусов, днем потеплеет до +23...25 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Где самое теплое море в КрымуКаким будет июнь в КрымуНасколько прогрелось море у берегов Крыма
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник

В понедельник в Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди

00:01 12.06.2023
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В понедельник по Крыму кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19, в горах 8…13, днем 20…25, в горах 14…19 градусов", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 21...23 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 16…18 , днем 22…24 градуса.
В Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, дождь с грозой, в Алуште с градом, температура воздуха в ночные часы составит +18...20 градусов, днем потеплеет до +23...25 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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