https://crimea.ria.ru/20230612/v-krymu-kratkovremennye-grozovye-dozhdi-prognoz-na-ponedelnik-1129321168.html

В Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник

В Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник - РИА Новости Крым, 12.06.2023

В Крыму кратковременные грозовые дожди: прогноз на понедельник

В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В понедельник по Крыму кратковременные грозовые... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T00:01

2023-06-12T00:01

2023-06-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В понедельник по Крыму кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 21...23 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 16…18 , днем 22…24 градуса.В Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, дождь с грозой, в Алуште с градом, температура воздуха в ночные часы составит +18...20 градусов, днем потеплеет до +23...25 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Где самое теплое море в КрымуКаким будет июнь в КрымуНасколько прогрелось море у берегов Крыма

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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