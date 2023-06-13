https://crimea.ria.ru/20230613/v-sevastopole-iz-zatoplennogo-doma-evakuirovali-lyudey-1129343550.html

В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей

В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей - РИА Новости Крым, 13.06.2023

В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей

В Севастополе спасатели эвакуировали людей из затопленного цокольного этажа многоэтажного здания. Об этом сообщили в Спасательной службе города. РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T11:26

2023-06-13T11:26

2023-06-13T12:59

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели эвакуировали людей из затопленного цокольного этажа многоэтажного здания. Об этом сообщили в Спасательной службе города.Аварийно-спасательные работы проводились в Гагаринском районе Севастополя. Сообщение о затоплении поступило на пульт оперативного дежурного накануне, 12 июня, в час дня. К месту ЧП прибыли шестеро спасателей на двух спецавтомобилях.Аварийно-спасательные работы были завершены в тот же день к половине шестого вечера.Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что в ближайшие сутки погоду на полуострове по-прежнему определяет циклон: ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, возможен град и шквал. Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС Крымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной воде В Крыму внедорожник съехал в бурную реку, водителя спасали 4 часа

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севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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