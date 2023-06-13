В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей
В Севастополе из затопленного здания людей эвакуировали силами спасательной службы
11:26 13.06.2023 (обновлено: 12:59 13.06.2023)
© Спасательная служба СевастополяАварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели эвакуировали людей из затопленного цокольного этажа многоэтажного здания. Об этом сообщили в Спасательной службе города.
Аварийно-спасательные работы проводились в Гагаринском районе Севастополя. Сообщение о затоплении поступило на пульт оперативного дежурного накануне, 12 июня, в час дня. К месту ЧП прибыли шестеро спасателей на двух спецавтомобилях.
"Поступило сообщение о затоплении помещения цокольного этажа на проспекте Античный... В ходе проведения работ спасатели эвакуировали семь человек из затопленного помещения и откачали воду", – сообщается на официальной странице службы в социальной сети "ВКонтакте".
© Спасательная служба СевастополяАварийно-спасательные работы
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
© Спасательная служба СевастополяАварийно-спасательные работы
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
© Спасательная служба СевастополяАварийно-спасательные работы
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
© Спасательная служба СевастополяАварийно-спасательные работы
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
Аварийно-спасательные работы были завершены в тот же день к половине шестого вечера.
Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что в ближайшие сутки погоду на полуострове по-прежнему определяет циклон: ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, возможен град и шквал.
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