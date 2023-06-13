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В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей
В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей - РИА Новости Крым, 13.06.2023
В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей
В Севастополе спасатели эвакуировали людей из затопленного цокольного этажа многоэтажного здания. Об этом сообщили в Спасательной службе города. РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T11:26
2023-06-13T12:59
севастополь
происшествия
спасательная служба севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели эвакуировали людей из затопленного цокольного этажа многоэтажного здания. Об этом сообщили в Спасательной службе города.Аварийно-спасательные работы проводились в Гагаринском районе Севастополя. Сообщение о затоплении поступило на пульт оперативного дежурного накануне, 12 июня, в час дня. К месту ЧП прибыли шестеро спасателей на двух спецавтомобилях.Аварийно-спасательные работы были завершены в тот же день к половине шестого вечера.Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что в ближайшие сутки погоду на полуострове по-прежнему определяет циклон: ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, возможен град и шквал. Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС Крымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной воде В Крыму внедорожник съехал в бурную реку, водителя спасали 4 часа
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севастополь, происшествия, спасательная служба севастополя, погода, погода в крыму, новости крыма
В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей

В Севастополе из затопленного здания людей эвакуировали силами спасательной службы

11:26 13.06.2023 (обновлено: 12:59 13.06.2023)
 
© Спасательная служба СевастополяАварийно-спасательные работы
Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели эвакуировали людей из затопленного цокольного этажа многоэтажного здания. Об этом сообщили в Спасательной службе города.
Аварийно-спасательные работы проводились в Гагаринском районе Севастополя. Сообщение о затоплении поступило на пульт оперативного дежурного накануне, 12 июня, в час дня. К месту ЧП прибыли шестеро спасателей на двух спецавтомобилях.

"Поступило сообщение о затоплении помещения цокольного этажа на проспекте Античный... В ходе проведения работ спасатели эвакуировали семь человек из затопленного помещения и откачали воду", – сообщается на официальной странице службы в социальной сети "ВКонтакте".

© Спасательная служба СевастополяАварийно-спасательные работы
Аварийно-спасательные работы
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
© Спасательная служба СевастополяАварийно-спасательные работы
Аварийно-спасательные работы
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
© Спасательная служба СевастополяАварийно-спасательные работы
Аварийно-спасательные работы
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
© Спасательная служба СевастополяАварийно-спасательные работы
Аварийно-спасательные работы
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
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Аварийно-спасательные работы
© Спасательная служба Севастополя
Аварийно-спасательные работы были завершены в тот же день к половине шестого вечера.
Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что в ближайшие сутки погоду на полуострове по-прежнему определяет циклон: ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами очень сильные, возможен град и шквал.
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