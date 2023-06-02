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В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа
В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа - РИА Новости Крым, 02.06.2023
В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа
Сотрудники "КРЫМ-СПАС" спасли водителя внедорожника Nissan Patrol, который не справился с управлением и съехал в промоину реки Альма. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T11:48
2023-06-02T11:48
2023-06-02T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" спасли водителя внедорожника Nissan Patrol, который не справился с управлением и съехал в промоину реки Альма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.ЧП произошло накануне поздно вечером. На пуль спасателей поступило сообщение, что в селе Малиновка Симферопольского района водитель автомобиля Nissan Patrol при пересечении брода через реку Альма не справился с управлением и съехал в обводненную промоину, образовавшуюся вследствие подтопления. Самостоятельно выбраться мужчина не мог, поэтому вылез на крушу внедорожника в ожидании помощи.К месту происшествия выехали трое сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Сотрудники МЧС в гидрокостюмах, используя альпинистское снаряжение, оперативно эвакуировали пострадавшего с крыши авто, погруженного наполовину в воду. В медицинской помощи он не нуждался.Вся операция длилась более четырех часов. Работы осложнялись темным временем суток, и сильным течением воды, отметили в ведомстве.В результате сильных ливней, продолжавшихся в Крыму в течение нескольких дней, уровень воды в реках существенно повысился. В частности, из Симферопольского водохранилища продолжается сброс воды, который составляет 18 кубометров воды в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовскийЛивни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧСДеревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в Севастополе
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В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа
В Крыму сотрудники МЧС спасли водителя из тонущего в реке Альма внедорожника Nissan Patrol
11:48 02.06.2023 (обновлено: 11:49 02.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" спасли водителя внедорожника Nissan Patrol, который не справился с управлением и съехал в промоину реки Альма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
ЧП произошло накануне поздно вечером. На пуль спасателей поступило сообщение, что в селе Малиновка Симферопольского района водитель автомобиля Nissan Patrol при пересечении брода через реку Альма не справился с управлением и съехал в обводненную промоину, образовавшуюся вследствие подтопления. Самостоятельно выбраться мужчина не мог, поэтому вылез на крушу внедорожника в ожидании помощи.
К месту происшествия выехали трое сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Сотрудники МЧС в гидрокостюмах, используя альпинистское снаряжение, оперативно эвакуировали пострадавшего с крыши авто, погруженного наполовину в воду. В медицинской помощи он не нуждался.
Вся операция длилась более четырех часов. Работы осложнялись темным временем суток, и сильным течением воды, отметили в ведомстве.
В результате сильных ливней, продолжавшихся в Крыму в течение нескольких дней, уровень воды в реках существенно повысился. В частности, из Симферопольского водохранилища продолжается сброс воды
, который составляет 18 кубометров воды в секунду.
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