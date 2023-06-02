https://crimea.ria.ru/20230602/v-krymu-vnedorozhnik-sekhal-v-burnuyu-reku-voditelya-spasali-4-chasa-1129145480.html

В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа

В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа - РИА Новости Крым, 02.06.2023

В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа

Сотрудники "КРЫМ-СПАС" спасли водителя внедорожника Nissan Patrol, который не справился с управлением и съехал в промоину реки Альма. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T11:48

2023-06-02T11:48

2023-06-02T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" спасли водителя внедорожника Nissan Patrol, который не справился с управлением и съехал в промоину реки Альма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.ЧП произошло накануне поздно вечером. На пуль спасателей поступило сообщение, что в селе Малиновка Симферопольского района водитель автомобиля Nissan Patrol при пересечении брода через реку Альма не справился с управлением и съехал в обводненную промоину, образовавшуюся вследствие подтопления. Самостоятельно выбраться мужчина не мог, поэтому вылез на крушу внедорожника в ожидании помощи.К месту происшествия выехали трое сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Сотрудники МЧС в гидрокостюмах, используя альпинистское снаряжение, оперативно эвакуировали пострадавшего с крыши авто, погруженного наполовину в воду. В медицинской помощи он не нуждался.Вся операция длилась более четырех часов. Работы осложнялись темным временем суток, и сильным течением воды, отметили в ведомстве.В результате сильных ливней, продолжавшихся в Крыму в течение нескольких дней, уровень воды в реках существенно повысился. В частности, из Симферопольского водохранилища продолжается сброс воды, который составляет 18 кубометров воды в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе из-за неработающей ливневки "утонул" поселок ГРЭСовскийЛивни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧСДеревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, бахчисарайский район, мчс крыма, новости крыма, новости