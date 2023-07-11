https://crimea.ria.ru/20230711/na-kerchenskuyu-perepravu-vyshli-desantnye-korabli-chernomorskogo-flota-1129989464.html

На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота

На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота - РИА Новости Крым, 11.07.2023

На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота

Десантные корабли Черноморского флота вышли на маршруты для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе. Об этом во вторник сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T19:43

2023-07-11T19:43

2023-07-11T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Десантные корабли Черноморского флота вышли на маршруты для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Отмечается, что первый рейс 11 июля совершил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".Как отметил командир одного из десантных кораблей капитан второго ранга Максим Рыхлов, в первом рейсе было перевезено в Крым 14 грузовиков, но судно способно брать на борт и легковые автомобили.Как пояснили в оборонном ведомстве, работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машинЧто происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторникаКак выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок

https://crimea.ria.ru/20230704/putin-otsenil-vozmozhnost-otpravlyat-turistov-v-krym-cherez-novye-regiony-1129812931.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, министерство обороны рф, транспорт, морской транспорт, новости крыма, общество, чф рф (черноморский флот российской федерации)