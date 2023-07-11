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На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота
На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота - РИА Новости Крым, 11.07.2023
На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота
Десантные корабли Черноморского флота вышли на маршруты для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе. Об этом во вторник сообщили в... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T19:43
2023-07-11T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Десантные корабли Черноморского флота вышли на маршруты для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Отмечается, что первый рейс 11 июля совершил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".Как отметил командир одного из десантных кораблей капитан второго ранга Максим Рыхлов, в первом рейсе было перевезено в Крым 14 грузовиков, но судно способно брать на борт и легковые автомобили.Как пояснили в оборонном ведомстве, работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машинЧто происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторникаКак выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок
https://crimea.ria.ru/20230704/putin-otsenil-vozmozhnost-otpravlyat-turistov-v-krym-cherez-novye-regiony-1129812931.html
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, министерство обороны рф, транспорт, морской транспорт, новости крыма, общество, чф рф (черноморский флот российской федерации)
На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота

Минобороны: два больших десантных корабля начали возить машины через Керченский пролив

19:43 11.07.2023 (обновлено: 19:44 11.07.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Калининград"
Большой десантный корабль Калининград - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Михаил Голенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Десантные корабли Черноморского флота вышли на маршруты для перевозки гражданского транспорта на Керченской паромной переправе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что первый рейс 11 июля совершил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

"Большие десантные корабли "Калининград" и "Оленегорский горняк" Военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив. Сегодня первый рейс из порта "Кавказ" в порт "Крым" совершил экипаж БДК "Оленегорский горняк", - отмечается в сообщении.

Как отметил командир одного из десантных кораблей капитан второго ранга Максим Рыхлов, в первом рейсе было перевезено в Крым 14 грузовиков, но судно способно брать на борт и легковые автомобили.
"Будем по необходимости возить из Керчи в порт "Кавказ", из порта "Кавказ" в порт Керчь, маршрут один и тот же. Можем брать и легковые автомобили, можем брать и грузовые. В данном рейсе привезли 14 маленьких грузовиков. В случае необходимости можем сделать пять-шесть рейсов в сутки", - цитирует Минобороны Рыхлова.
Как пояснили в оборонном ведомстве, работа десантных кораблей поможет разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона. Они будут работать в Керченском проливе круглосуточно. Каждый десантный корабль может принять на борт до 40 автомобилей.
Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.
Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.
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