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Что происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Что происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторника
Что происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Что происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторника
Утром во вторник Керченская паромная переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству, сообщается в Telegram-канале Минтранса Крыма.
2023-07-11T09:35
2023-07-11T09:35
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керченская паромная переправа
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Погода в Керченском проливе"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - сказано в сообщении ведомства.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик и ограничения на Керченской паромной переправе"За минувшие сутки силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 17 рейсов, перевезено 664 пассажира, 72 железнодорожных вагона, 553 единицы автомобильного транспорта", - уточняет пресс-служба профильного министерства.С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 194 056 пассажиров, 156 141 единица автотранспорта."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 695 рейсов", - уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеАвтобус Геническ - Симферополь изменит маршрутКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
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Что происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторника

Минтранс: Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

09:35 11.07.2023
 
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Утром во вторник Керченская паромная переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству, сообщается в Telegram-канале Минтранса Крыма.
Обстановка на Керченской переправе

Погода в Керченском проливе

"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - сказано в сообщении ведомства.
Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.

Трафик и ограничения на Керченской паромной переправе

"За минувшие сутки силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 17 рейсов, перевезено 664 пассажира, 72 железнодорожных вагона, 553 единицы автомобильного транспорта", - уточняет пресс-служба профильного министерства.
С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 194 056 пассажиров, 156 141 единица автотранспорта.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 695 рейсов", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.
Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.
Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
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