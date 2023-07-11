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Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
К утру вторника в очереди на Крымский мост по состоянию на 07.00 со стороны Краснодарского края находится 85 транспортных средств, со стороны Крыма пробок нет... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T07:41
2023-07-11T07:41
2023-07-11T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. К утру вторника в очереди на Крымский мост по состоянию на 07.00 со стороны Краснодарского края находится 85 транспортных средств, со стороны Крыма пробок нет. Об этом сообщается в Telegram-канале, открытом Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.Вечером 10 июля по состоянию на 23 часа, по данным Telegram-канала, в очереди со стороны Тамани находились 452 транспортных средства с временем ожидания около двух часов. Со стороны Керчи затруднений не было. Утром 10 июля в 10 часов сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было.В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мостуКак отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет экспертаПопытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, кубань, транспорт, краснодарский край, логистика, керчь, новости крыма
Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
Обстановка на Крымском мосту: пробки и время ожидания
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. К утру вторника в очереди на Крымский мост по состоянию на 07.00 со стороны Краснодарского края находится 85 транспортных средств, со стороны Крыма пробок нет. Об этом сообщается в Telegram-канале, открытом Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 85 транспортных средств. Со стороны Керчи затруднений нет", – говорится в сообщении.
Вечером 10 июля по состоянию на 23 часа, по данным Telegram-канала, в очереди
со стороны Тамани находились 452 транспортных средства с временем ожидания около двух часов. Со стороны Керчи затруднений не было.
Утром 10 июля в 10 часов сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло
около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было.
В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.
На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.
На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.
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