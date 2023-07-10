https://crimea.ria.ru/20230710/v-kreme-otsenili-situatsiyu-s-zatorami-na-krymskom-mostu-1129932115.html

В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мосту

В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 10.07.2023

В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мосту

Обеспечение безопасности Крымского моста является одной из приоритетных задач, при этом логистическая проблема Кремлю известна, предпринимаются все меры для ее... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T14:24

2023-07-10T14:24

2023-07-10T14:39

крымский мост

дмитрий песков

безопасность республики крым и севастополя

новости

крым

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Обеспечение безопасности Крымского моста является одной из приоритетных задач, при этом логистическая проблема Кремлю известна, предпринимаются все меры для ее минимизации. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее в понедельник очередь на Крымский мост со стороны Тамани составила 1310 автомобилей со временем ожидания около шести часов. Он подчеркнул, что тема обсуждалась в президентом РФ Владимиром Путиным. Кремль следит за ситуацией, поскольку логистика важна для туристического Крыма."Мы видим, что эти затруднения, эти пробки не имеют перманентного характера, они действительно могут держаться 1-2 дня. Потом они сходят на нет. Они увеличиваются к концу недели, когда растет трафик, и уменьшаются потом в начале и в середине недели. Вот такая ситуация", - продемонстрировал осведомленность официальный представитель Кремля.Ранее начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов сообщал, что 9 июля ВСУ пытались атаковать Крымский мост ракетой С-200. Атаку отразили российские средства ПВО. Разрушений и пострадавших нет.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Спустя девять месяцев замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за удар по Крымскому мосту лежит на киевских властях. Читайте также на РИА Новости Крым:План по спасению: Захарова ответила на заявление Маляр по теракту в КрымуОбстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеНи одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230707/kak-proekhat-krymskiy-most-so-svistom-layfkhak-dlya-avtoturistov-1129859288.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, дмитрий песков, безопасность республики крым и севастополя, новости, крым, керчь