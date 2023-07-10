https://crimea.ria.ru/20230710/popytka-udara-po-krymskomu-mostu-ekspert-otsenil-opasnost-raket-s-200-1129941148.html

Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200

Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200 - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200

Зенитные ракеты С-200 не способны нанести серьезный урон конструкциям Крымского моста, атакуя его, киевский режим, прежде всего, рассчитывал на жертвы среди... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T19:05

2023-07-10T19:05

2023-07-10T19:05

эксклюзивы риа новости крым

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

сво

мнения

всу (вооруженные силы украины)

алексей анпилогов

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129949590_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_2454e49b9b03c40f35a24ee4c4015208.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Зенитные ракеты С-200 не способны нанести серьезный урон конструкциям Крымского моста, атакуя его, киевский режим, прежде всего, рассчитывал на жертвы среди гражданского населения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов."У ракеты С-200 достаточно небольшая боевая часть, это не "Точка-У". Говорить о том, чтобы этой ракетой можно было вывести из строя такой капитальный объект как Крымский мост, не приходится. Стоит ли эти ракеты рассматривать как серьезную военную угрозу? Наверное, нет", - сказал Анпилогов.В то же время, отметил аналитик, помимо небольшого в сравнении с фугасными авиационными бомбами (ФАБ) заряда взрывчатого вещества, ракеты С-200 несут большое количество поражающих элементов.По мнению Анпилогова, данная попытка атаки в случае успеха несла бы в большей степени информационно-пропагандистский, а не военно-стратегический характер. "В случае с С-200 нужно понимать, что это ракета крайне неточная. В "девичестве" это бывшая зенитная ракета, она наводилась по радару, соответственно, при ударе цель не видна – это просто выстрел в некий район нахождения цели, он не может обеспечить, как в случае со Storm Shadow, чтения цифровой карты местности и точное попадание, как мы видели при нанесении удара по Чонграскому мосту. В случае С-200 на такой результат надеяться совершенно не приходится", – пояснил специалист.Кроме того, добавил Анпилогов, российские комплексы ПВО "Тор", "Бук" и другие, а также средства радиоэлектронной борьбы способны достаточно эффективно сбивать ракеты С-200."Система, которая изначально не была предназначена для поражения наземных объектов, которая управляется радиокомандным способом за счет сигнала радаров, даже рядом не является высокоточной. Она предназначена в основном для уничтожения небронированных целей, то есть самолетов, ракеты противника, но отнюдь не для поражения таких серьезных капитальных строений как, например, Крымский мост", - заключил эксперт.Ранее Минобороны РФ сообщило, что 9 июля киевский режим безуспешно пытался ударить ракетами по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. По данным ведомства, попытка ракетной атаки совершена с применением ракет С-200, переделанных для атаки наземных целей. Одна из ракет была направлена на Крымский мост, вторая - на военный аэродром в Ростовской области.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Первую украинскую ракету "Гром-2" ПВО сбили над Феодосией 8 апреля. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений.В следующий раз ПВО отразили атаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая.По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила два штурмовика ВСУ и перехватила 4 ракеты StormКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230710/v-kreme-otsenili-situatsiyu-s-zatorami-na-krymskom-mostu-1129932115.html

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, сво, мнения, всу (вооруженные силы украины), алексей анпилогов, крым