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Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок
Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок
Проехать Крымский мост без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Информацию об оптимальном времени проезда... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T17:20
2023-07-11T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Проехать Крымский мост без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Информацию об оптимальном времени проезда транспортного перехода приводит оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Дни неделиПо данным статистики за минувшую неделю, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливались со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям.Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.В этой связи водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг.Время проездаПо данным канала, при планировании поездки важно учесть еще и время суток. С часу ночи до семи часов утра - оптимальное время прохода, когда автомобильных очередей практически нет.С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время - с 17 до 23 часов. Максимальное время ожидания в заторе в эти часы на прошлой неделе составляло до 6 часов.Ранее минтранс Крыма рекомендовал отказываться от большого числа сумок и чемоданов при походе по Крымскому мосту. Это поможет сократить время прохождения досмотра. Кроме того, жителям и гостям Анапы предлагают добраться в Крым на электричках, которые курсируют ежедневно. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионыДороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеЧто происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторника
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крымский мост, кубань, транспорт, логистика, керчь
Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок

Ехать на полуостров по Крымскому мосту лучше в середине недели

17:20 11.07.2023 (обновлено: 17:27 11.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Проехать Крымский мост без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Информацию об оптимальном времени проезда транспортного перехода приводит оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Дни недели

По данным статистики за минувшую неделю, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливались со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям.
Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.
В этой связи водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг.

Время проезда

По данным канала, при планировании поездки важно учесть еще и время суток. С часу ночи до семи часов утра - оптимальное время прохода, когда автомобильных очередей практически нет.
С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время - с 17 до 23 часов. Максимальное время ожидания в заторе в эти часы на прошлой неделе составляло до 6 часов.
Ранее минтранс Крыма рекомендовал отказываться от большого числа сумок и чемоданов при походе по Крымскому мосту. Это поможет сократить время прохождения досмотра. Кроме того, жителям и гостям Анапы предлагают добраться в Крым на электричках, которые курсируют ежедневно.
Автомобильное движение по Крымскому мосту
7 июля, 20:28Радио "Спутник в Крыму"
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