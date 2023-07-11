https://crimea.ria.ru/20230711/kak-vybrat-luchshee-vremya-dlya-proezda-po-krymskomu-mostu-bez-probok-1129967677.html

Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок

Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок

Проехать Крымский мост без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Информацию об оптимальном времени проезда... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T17:20

2023-07-11T17:20

2023-07-11T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Проехать Крымский мост без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Информацию об оптимальном времени проезда транспортного перехода приводит оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Дни неделиПо данным статистики за минувшую неделю, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливались со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям.Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.В этой связи водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг.Время проездаПо данным канала, при планировании поездки важно учесть еще и время суток. С часу ночи до семи часов утра - оптимальное время прохода, когда автомобильных очередей практически нет.С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время - с 17 до 23 часов. Максимальное время ожидания в заторе в эти часы на прошлой неделе составляло до 6 часов.Ранее минтранс Крыма рекомендовал отказываться от большого числа сумок и чемоданов при походе по Крымскому мосту. Это поможет сократить время прохождения досмотра. Кроме того, жителям и гостям Анапы предлагают добраться в Крым на электричках, которые курсируют ежедневно. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионыДороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеЧто происходит на Керченской переправе - ситуация на утро вторника

https://crimea.ria.ru/20230707/kak-proekhat-krymskiy-most-so-svistom-layfkhak-dlya-avtoturistov-1129859288.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, крымский мост, кубань, транспорт, логистика, керчь