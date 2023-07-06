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Как въехать в Крым без пробок - расписание электричек
Как въехать в Крым без пробок - расписание электричек - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Как въехать в Крым без пробок - расписание электричек
Жители и гости Анапы могут добраться в Крым на электричках, которые курсируют ежедневно, напоминает Минтранс РК. РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T09:44
2023-07-06T09:44
2023-07-06T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Жители и гости Анапы могут добраться в Крым на электричках, которые курсируют ежедневно, напоминает Минтранс РК.По данным Минтранса, от станции Керчь Южная Новый парк электричка ежедневно отходит в 06:40 и 19:16, прибывает в Анапу в 08:37 и 21:08. Отправление со станции Керчь - по пятницам, субботам и воскресеньям в 14:53, прибытие в Анапу - в пять часов вечера.Из Анапы электрички отправляются ежедневно в 09:18 и 19:55, прибывают на станцию Керчь Южная Новый парк в 11:08 и 21:46. В пятницу и выходные дни электричка уходит в Крым в полдень, прибывает в Керчь в 14:38.Накануне ситуация с заторами на Крымском мосту стабилизировалась. К середине дня 5 июля на Крымском мосту со стороны Крыма и Краснодарского края пробок не было.Ранее с 1 июля на подъезде к Крымском мосту скапливались многокилометровые очереди. Причиной стало резкое увеличение трафика на полуостров на 40%. По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, для нормализации дорожной обстановки увеличили количество сотрудников, обеспечивающих досмотр транспортных средств, и открыли дополнительные пункты досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуДвижение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновленоКерченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
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Как въехать в Крым без пробок - расписание электричек
Минтранс: жители и гости Анапы могут добраться в Крым без пробок
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Жители и гости Анапы могут добраться в Крым на электричках, которые курсируют ежедневно, напоминает Минтранс РК.
"Ежедневно на маршруте Анапа-Керчь-Анапа курсируют пригородные электрички. В пятницу, субботу и воскресенье на популярном маршруте добавляется дополнительный поезд", - сказано в Telegram-канале профильного министерства.
По данным Минтранса, от станции Керчь Южная Новый парк электричка ежедневно отходит в 06:40 и 19:16, прибывает в Анапу в 08:37 и 21:08. Отправление со станции Керчь - по пятницам, субботам и воскресеньям в 14:53, прибытие в Анапу - в пять часов вечера.
Из Анапы электрички отправляются ежедневно в 09:18 и 19:55, прибывают на станцию Керчь Южная Новый парк в 11:08 и 21:46. В пятницу и выходные дни электричка уходит в Крым в полдень, прибывает в Керчь в 14:38.
"Информация о ценах и приобретение билетов на сайте ug-ppk.ru. Также можно воспользоваться мобильным приложением "В путь — билеты на электрички", - советуют в Минтрансе.
Накануне ситуация с заторами на Крымском мосту стабилизировалась
. К середине дня 5 июля на Крымском мосту со стороны Крыма и Краснодарского края пробок не было.
Ранее с 1 июля на подъезде к Крымском мосту скапливались многокилометровые очереди. Причиной стало резкое увеличение
трафика на полуостров на 40%. По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, для нормализации дорожной обстановки увеличили
количество сотрудников, обеспечивающих досмотр транспортных средств, и открыли дополнительные пункты досмотра.
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