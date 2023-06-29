https://crimea.ria.ru/20230629/na-krymskom-mostu-4-kilometrovaya-probka--nazvana-prichina-1129726390.html

На Крымском мосту образовалась 4-километровая пробка

На Крымском мосту образовалась 4-километровая пробка - РИА Новости Крым, 29.06.2023

На Крымском мосту образовалась 4-километровая пробка

На Крымском мосту образовалась четырехкилометровая пробка, время ожидания досмотра транспорта увеличилось. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T17:50

2023-06-29T17:50

2023-06-29T17:55

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту образовалась четырехкилометровая пробка, время ожидания досмотра транспорта увеличилось. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В настоящий момент дождь прекратился. Штат сотрудников на досмотровых пунктах увеличен, также усилен контроль за их работой, добавил министр.В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, в четверг в регионе местами сильны ливни, грозы, град и шкал до 20 м/c. В районе Керченского пролива также действует штормовое предупреждение, в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани стоят 250 машин. Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машинШторм на Керченской переправе: как ходят паромыДвухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на Крым

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крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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