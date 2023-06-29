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На Крымском мосту образовалась 4-километровая пробка
На Крымском мосту образовалась 4-километровая пробка - РИА Новости Крым, 29.06.2023
На Крымском мосту образовалась 4-километровая пробка
На Крымском мосту образовалась четырехкилометровая пробка, время ожидания досмотра транспорта увеличилось. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T17:50
2023-06-29T17:50
2023-06-29T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту образовалась четырехкилометровая пробка, время ожидания досмотра транспорта увеличилось. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В настоящий момент дождь прекратился. Штат сотрудников на досмотровых пунктах увеличен, также усилен контроль за их работой, добавил министр.В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, в четверг в регионе местами сильны ливни, грозы, град и шкал до 20 м/c. В районе Керченского пролива также действует штормовое предупреждение, в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани стоят 250 машин. Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машинШторм на Керченской переправе: как ходят паромыДвухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
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крым, крымский мост, николай лукашенко, минтранс крыма, погода, транспорт, общество, новости крыма
На Крымском мосту образовалась 4-километровая пробка
Минтранс: на Крымском мосту из-за непогоды образовалась 4-километровая пробка
17:50 29.06.2023 (обновлено: 17:55 29.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту образовалась четырехкилометровая пробка, время ожидания досмотра транспорта увеличилось. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями и обильным выпадением осадков со стороны Крыма образовалась очередь на Крымский мост до четырех километров, время ожидания досмотра составило до двух часов", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
В настоящий момент дождь прекратился. Штат сотрудников на досмотровых пунктах увеличен, также усилен контроль за их работой, добавил министр.
В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, в четверг в регионе местами сильны ливни, грозы, град и шкал до 20 м/c. В районе Керченского пролива также действует штормовое предупреждение, в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани стоят 250 машин.
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