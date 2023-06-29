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Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы
Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы
Штормовое предупреждение объявлено в четверг на Керченской переправе из-за ливня. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-06-29T09:55
2023-06-29T09:55
новости крыма
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керчь
керченский пролив
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
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Погода на Керченской переправеВ районе Керченского пролива ожидается усиление ветра до 14 м/с и дождь.Температура воздуха в районе пролива +23…25 градусов.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 148 тысяч автотранспортных средств.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накрыл ливеньОбстановка на Керченской переправе: сколько машин в очередиКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
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РИА Новости Крым
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Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы

Росморречфлот: штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе из-за ливня

09:55 29.06.2023
 
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Штормовое предупреждение объявлено в четверг на Керченской переправе из-за ливня. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской переправе

Погода на Керченской переправе

В районе Керченского пролива ожидается усиление ветра до 14 м/с и дождь.
"Введено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся сильным дождем. Согласно прогнозу Росгидромета, 29 июня ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами дождь, местами сильный. Видимость хорошая, в дожде 500-1000 м, высота волн 30-80 см", - говорится в сообщении.
Температура воздуха в районе пролива +23…25 градусов.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.

Трафик Керченской переправы

После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 148 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 183 716 пассажиров, 148 024 единицы автотранспорта и 18 992 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 472 рейса", - уточнили в ведомстве.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
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