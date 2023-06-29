https://crimea.ria.ru/20230629/shtorm-na-kerchenskoy-pereprave-kak-khodyat-paromy-1129705316.html

Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы

Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Шторм на Керченской переправе: как ходят паромы

Штормовое предупреждение объявлено в четверг на Керченской переправе из-за ливня. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-06-29T09:55

2023-06-29T09:55

2023-06-29T09:55

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Погода на Керченской переправеВ районе Керченского пролива ожидается усиление ветра до 14 м/с и дождь.Температура воздуха в районе пролива +23…25 градусов.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 148 тысяч автотранспортных средств.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накрыл ливеньОбстановка на Керченской переправе: сколько машин в очередиКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту

керчь

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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