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Обстановка на Керченской переправе: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Обстановка на Керченской переправе: сколько машин в очереди
Обстановка на Керченской переправе: сколько машин в очереди - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Обстановка на Керченской переправе: сколько машин в очереди
В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоит 184 машины, на линии курсируют три парома, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T15:14
2023-06-28T15:14
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
кубань
крым
крымский транспортный форум
логистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоит 184 машины, на линии курсируют три парома, сообщает оперштаб Краснодарского края.Ситуация на переправе"В очереди на Керченскую переправу 28 июня находится 184 транспортных средства. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - сказано в сообщении.За прошедшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий" и "Авангард" перевезли в Крым 286 автомобилей и 657 пассажиров.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Погода и трафикКак сообщал ранее Росморречфлот, с начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 182 816 пассажиров, 147 300 единиц автотранспорта и 18 812 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 451 рейс. В районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухдневный шторм с ливнями и градом надвигается на КрымПогода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправаСообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, кубань, крым, крымский транспортный форум, логистика, новости
Обстановка на Керченской переправе: сколько машин в очереди

В очереди на Керченскую переправу стоят почти 200 машины

15:14 28.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобили в очереди на Керченскую паромную переправу
Автомобили в очереди на Керченскую паромную переправу - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоит 184 машины, на линии курсируют три парома, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Ситуация на переправе

"В очереди на Керченскую переправу 28 июня находится 184 транспортных средства. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - сказано в сообщении.
За прошедшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий" и "Авангард" перевезли в Крым 286 автомобилей и 657 пассажиров.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Погода и трафик

Как сообщал ранее Росморречфлот, с начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 182 816 пассажиров, 147 300 единиц автотранспорта и 18 812 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 451 рейс.
В районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКубаньКрымКрымский транспортный форумЛогистикаНовости
 
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