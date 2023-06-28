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Работа переправы в Керченском проливе: данные на 28 июня
Работа переправы в Керченском проливе: данные на 28 июня - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Работа переправы в Керченском проливе: данные на 28 июня
Паромная переправа в Крым в среду работает в штатном режиме, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-06-28T09:57
2023-06-28T09:57
2023-06-28T09:57
новости крыма
керченская паромная переправа
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Погода на Керченской переправеВ районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 147,3 тысяч автотранспортных средств.Ограничения на переправеНа переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправаОчередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромыБез осадков: погода в Крыму в среду
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, керченский пролив, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, инфографика
Работа переправы в Керченском проливе: данные на 28 июня
Росморречфлот: на Керченской переправе 28 июня дождь с грозой и ветер до 10 м/с
Паромная переправа в Крым в среду работает в штатном режиме, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погода на Керченской переправе
В районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 28 июня ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +27…29, воды в море +25…26", - говорится в сообщении.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.
Трафик Керченской переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 147,3 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 182 816 пассажиров, 147 300 единиц автотранспорта и 18 812 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнен 4 451 рейс", - уточнили в ведомстве.
Ограничения на переправе
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
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