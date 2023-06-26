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Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы
Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы
На Керченской переправе образовалась очередь из 82 автомобилей, которые ждут паромов в Крым. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T12:54
2023-06-26T12:55
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. На Керченской переправе образовалась очередь из 82 автомобилей, которые ждут паромов в Крым. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий" и "Авангард" перевезли в Крым 295 транспортных средств и 380 пассажиров."В очереди на Керченскую переправу 26 июня находятся 82 автомобиля. Они располагаются на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные площадки вывели в резерв", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Погода в Керченском проливе 26 июняВ понедельник погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет, однако в течение дня ожидается дождь с грозой.После запуска Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 181 127 пассажиров, 145 913 единиц автотранспорта и 18 555 железнодорожных вагонов.Ограничения на Керченской переправеВ Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, которые были введены после теракта на Крымском мосту. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода и ситуация в Керченском проливе: как работает паромная переправаКак работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данныеСообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут
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керченская паромная переправа, транспорт, логистика, керчь, кубань, новости крыма, крым, керченский пролив
Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы

Оперштаб: на Керченской паромной переправе очередь из 82 машин

12:54 26.06.2023 (обновлено: 12:55 26.06.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. На Керченской переправе образовалась очередь из 82 автомобилей, которые ждут паромов в Крым. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
За прошедшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий" и "Авангард" перевезли в Крым 295 транспортных средств и 380 пассажиров.
"В очереди на Керченскую переправу 26 июня находятся 82 автомобиля. Они располагаются на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные площадки вывели в резерв", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

Погода в Керченском проливе 26 июня

В понедельник погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет, однако в течение дня ожидается дождь с грозой.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 июня ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, местами небольшой дождь, гроза. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29…+31 градус, температура воды в море +24…+25", - проинформировали в Росморречфлоте.
После запуска Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 181 127 пассажиров, 145 913 единиц автотранспорта и 18 555 железнодорожных вагонов.

Ограничения на Керченской переправе

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, которые были введены после теракта на Крымском мосту. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают все большегрузы.
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