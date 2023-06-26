https://crimea.ria.ru/20230626/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-rastet-skolko-mashin-zhdut-paromy-1129629764.html

Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы

Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы

На Керченской переправе образовалась очередь из 82 автомобилей, которые ждут паромов в Крым. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T12:54

2023-06-26T12:54

2023-06-26T12:55

керченская паромная переправа

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. На Керченской переправе образовалась очередь из 82 автомобилей, которые ждут паромов в Крым. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий" и "Авангард" перевезли в Крым 295 транспортных средств и 380 пассажиров."В очереди на Керченскую переправу 26 июня находятся 82 автомобиля. Они располагаются на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные площадки вывели в резерв", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Погода в Керченском проливе 26 июняВ понедельник погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет, однако в течение дня ожидается дождь с грозой.После запуска Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 181 127 пассажиров, 145 913 единиц автотранспорта и 18 555 железнодорожных вагонов.Ограничения на Керченской переправеВ Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, которые были введены после теракта на Крымском мосту. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода и ситуация в Керченском проливе: как работает паромная переправаКак работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данныеСообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, логистика, керчь, кубань, новости крыма, крым, керченский пролив