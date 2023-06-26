https://crimea.ria.ru/20230626/pogoda-i-situatsiya-v-kerchenskom-prolive-kak-rabotaet-paromnaya-pereprava-1129621333.html

Погода и ситуация в Керченском проливе: как работает паромная переправа

Погода и ситуация в Керченском проливе: как работает паромная переправа - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Погода и ситуация в Керченском проливе: как работает паромная переправа

Паромная переправа в Крым в понедельник работает в штатном режиме, ожидается дождь с грозой и ветер до 10 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-06-26T09:32

2023-06-26T09:32

2023-06-26T10:31

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 145 тысяч автотранспортных средств.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данныеСообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутЧего ждать от погоды в Крыму в понедельник

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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