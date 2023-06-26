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Погода и ситуация в Керченском проливе: как работает паромная переправа
Погода и ситуация в Керченском проливе: как работает паромная переправа - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Погода и ситуация в Керченском проливе: как работает паромная переправа
Паромная переправа в Крым в понедельник работает в штатном режиме, ожидается дождь с грозой и ветер до 10 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-06-26T09:32
2023-06-26T09:32
2023-06-26T10:31
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 145 тысяч автотранспортных средств.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают пункты пропуска на севере Крыма: оперативные данныеСообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутЧего ждать от погоды в Крыму в понедельник
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РИА Новости Крым
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Погода и ситуация в Керченском проливе: как работает паромная переправа
Росморречфлот: на Керченской переправе 26 июня дождь с грозой и ветер до 10 м/с
09:32 26.06.2023 (обновлено: 10:31 26.06.2023)
Паромная переправа в Крым в понедельник работает в штатном режиме, ожидается дождь с грозой и ветер до 10 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 июня ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, местами небольшой дождь, гроза. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29…+31 градус, температура воды в море +24…+25", - говорится в сообщении.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.
Работа Керченской переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 145 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 181 127 пассажиров, 145 913 единиц автотранспорта и 18 555 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 414 рейсов", - уточнили в ведомстве.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
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