https://crimea.ria.ru/20241018/briks-oboshel-v-ekonomike-strany-bolshoy-semerki---putin-1141183108.html

БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин

БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2024

БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин

Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки" и эта тенденция неизбежно будет расти. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T12:25

2024-10-18T12:25

2024-10-18T12:25

владимир путин (политик)

брикс

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки" и эта тенденция неизбежно будет расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС в пятницу.По его словам, на объединение БРИКС приходится 37,4% ВПП, на страны G7 - 29,3%, при этом разрыв неизбежно продолжит увеличиваться."Это неизбежно. В последние десятилетия свыше 10% прироста приходилось именно на государства БРИКС. По итогам года средний прирост прогнозируется на 4%, это выше, чем в станах "семерки" и выше общемирового показателя", - отметил российский лидер.Также Путин подчеркнул, что на страны БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товара, в том числе за объединением закрепилось лидерство на ключевых экспортных рынках, в частности - рынках продовольствия и металлургии.Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике, ее рост сосредоточится в странах БРИКС, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Главной задачей БРИКС, по его словам, является сложение экономических потенциалов и создание пространства возможностей для всех, кто заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе признали БРИКС – ВолодинСколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в КазаниСтанет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), брикс, политика, в мире, экономика