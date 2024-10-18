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БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин
БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин - РИА Новости Крым, 18.10.2024
БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин
Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки" и эта тенденция неизбежно будет расти. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T12:25
2024-10-18T12:25
владимир путин (политик)
брикс
политика
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки" и эта тенденция неизбежно будет расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС в пятницу.По его словам, на объединение БРИКС приходится 37,4% ВПП, на страны G7 - 29,3%, при этом разрыв неизбежно продолжит увеличиваться."Это неизбежно. В последние десятилетия свыше 10% прироста приходилось именно на государства БРИКС. По итогам года средний прирост прогнозируется на 4%, это выше, чем в станах "семерки" и выше общемирового показателя", - отметил российский лидер.Также Путин подчеркнул, что на страны БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товара, в том числе за объединением закрепилось лидерство на ключевых экспортных рынках, в частности - рынках продовольствия и металлургии.Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике, ее рост сосредоточится в странах БРИКС, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Главной задачей БРИКС, по его словам, является сложение экономических потенциалов и создание пространства возможностей для всех, кто заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе признали БРИКС – ВолодинСколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в КазаниСтанет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), брикс, политика, в мире, экономика
БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин

Путин: БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике и она будет расти

12:25 18.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки" и эта тенденция неизбежно будет расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе делового форума БРИКС в пятницу.

"Совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля в мировом ВВП уверенно превышает соответствующий показатель, так называемой "Группы семи" и продолжает расти", - констатировал президент.

По его словам, на объединение БРИКС приходится 37,4% ВПП, на страны G7 - 29,3%, при этом разрыв неизбежно продолжит увеличиваться.
"Это неизбежно. В последние десятилетия свыше 10% прироста приходилось именно на государства БРИКС. По итогам года средний прирост прогнозируется на 4%, это выше, чем в станах "семерки" и выше общемирового показателя", - отметил российский лидер.
Также Путин подчеркнул, что на страны БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товара, в том числе за объединением закрепилось лидерство на ключевых экспортных рынках, в частности - рынках продовольствия и металлургии.
Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике, ее рост сосредоточится в странах БРИКС, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Главной задачей БРИКС, по его словам, является сложение экономических потенциалов и создание пространства возможностей для всех, кто заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве.
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Владимир Путин (политик)БРИКСПолитикаВ миреЭкономика
 
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