https://crimea.ria.ru/20240926/putin-nazval-glavnuyu-zadachu-briks-1140646153.html

Путин назвал главную задачу БРИКС

Путин назвал главную задачу БРИКС - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Путин назвал главную задачу БРИКС

Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике, ее рост сосредоточится в странах БРИКС. Об этом в четверг в рамках пленарного заседания... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T14:51

2024-09-26T14:51

2024-09-26T14:51

брикс

владимир путин посетил мариуполь

экономика

европа

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Европа и Северная Америка утрачивают свои позиции в мировой экономике, ее рост сосредоточится в странах БРИКС. Об этом в четверг в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" заявил президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что Запад сам подтолкнул мир к поиску альтернативных решений, прибегая к дискриминации по отношению к независимым государствам и закрывая доступ к своим площадкам из-за страха честной конкуренции, с которой не справляется. Главной же задачей БРИКС, по его словам, является сложение экономических потенциалов и создание пространства возможностей для всех, кто заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве."Подчеркну: именно взаимовыгодно. В общих интересах государств БРИКС", - подытожил президент.Вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой "Большой семерки", заявлял накануне президент России Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Кроме того, доля рубля во внешних расчетах России приближается к 40%, тогда как доля "токсичных западных валют" сократилась вдвое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главные приоритеты государственных расходовПочему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнениеТурция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС

европа

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, владимир путин посетил мариуполь, экономика, европа, сша, в мире, новости