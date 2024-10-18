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Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона
Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона
В Крыму гражданин Украины обвиняется в том, что собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T13:12
2024-10-18T13:12
2024-10-18T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму гражданин Украины обвиняется в том, что собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской армии. Об этом информирует Telegram-канал Генеральной прокуратуры РФ.Обвиняемый прибыл из Киева в Крым, где с декабря 2021 года по октябрь 2022 года собирал и передавал сотруднику ГУР министерства обороны Украины данные о перемещениях личного состава и военной техники в Крыму и Севастополе."Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - утверждают в прокуратуре.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Крыма.Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинской гражданки, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж").Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию КиеваСевастопольца приговорили к 21 году за госизмену Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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генеральная прокуратура россии, крым, шпионаж, происшествия, новости, украина, верховный суд крыма
Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона
В Крыму будут судить шпиона украинской разведки
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму гражданин Украины обвиняется в том, что собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской армии. Об этом информирует Telegram-канал Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Украины. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.
Обвиняемый прибыл из Киева в Крым, где с декабря 2021 года по октябрь 2022 года собирал и передавал сотруднику ГУР министерства обороны Украины данные о перемещениях личного состава и военной техники в Крыму и Севастополе.
"Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - утверждают в прокуратуре.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Крыма.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании
в Крыму украинской гражданки, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж").
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