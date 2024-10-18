https://crimea.ria.ru/20241018/peredaval-dannye-o-peredvizhenii-voysk-v-krymu-budut-sudit-shpiona-1141184110.html

Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона

Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона

В Крыму гражданин Украины обвиняется в том, что собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T13:12

2024-10-18T13:12

2024-10-18T13:12

генеральная прокуратура россии

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верховный суд крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму гражданин Украины обвиняется в том, что собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской армии. Об этом информирует Telegram-канал Генеральной прокуратуры РФ.Обвиняемый прибыл из Киева в Крым, где с декабря 2021 года по октябрь 2022 года собирал и передавал сотруднику ГУР министерства обороны Украины данные о перемещениях личного состава и военной техники в Крыму и Севастополе."Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных", - утверждают в прокуратуре.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Крыма.Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинской гражданки, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж").Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию КиеваСевастопольца приговорили к 21 году за госизмену Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура россии, крым, шпионаж, происшествия, новости, украина, верховный суд крыма