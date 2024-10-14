Рейтинг@Mail.ru
Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241014/sevastopoltsa-prigovorili-k-21-godam-za-gosizmenu-1141062864.html
Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену
Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену
Южный окружной военный суд приговорил к 21 году заключения 48-летнего гражданина РФ, который был задержан в декабре 2022 года по подозрению в совершении... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T08:44
2024-10-14T08:55
севастополь
госизмена
приговор
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости крыма
крым в истории: секреты, факты, фото
южный окружной военный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141062998_0:3:1628:919_1920x0_80_0_0_6ff80f6ca1f1273571962affe0971420.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 21 году заключения 48-летнего гражданина РФ, который был задержан в декабре 2022 года по подозрению в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, житель Севастополя был завербован Службой безопасности Украины в 2022 году. По заданию спецслужбы он собирал и передавал в СБУ сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил РФ. Также он планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных зданий города. Подозреваемый нашел средства и орудия поджога, прошел соответствующее обучение, но не успел довести задуманное до конца - его задержали."Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена"), ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта")". - говорится в сообщении.Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России В Севастополе задержали двух шпионок за передачу Украине секретных данных
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141062998_201:0:1428:920_1920x0_80_0_0_7cd37dc48554dee9b087ffe7ebd6692a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, госизмена, приговор, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, южный окружной военный суд
Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену

Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену и подготовку теракта

08:44 14.10.2024 (обновлено: 08:55 14.10.2024)
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЗадержание жителя Севастополя, подозреваемого к приготовлению теракта
Задержание жителя Севастополя, подозреваемого к приготовлению теракта
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 21 году заключения 48-летнего гражданина РФ, который был задержан в декабре 2022 года по подозрению в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, житель Севастополя был завербован Службой безопасности Украины в 2022 году. По заданию спецслужбы он собирал и передавал в СБУ сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил РФ.
Также он планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных зданий города. Подозреваемый нашел средства и орудия поджога, прошел соответствующее обучение, но не успел довести задуманное до конца - его задержали.
"Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена"), ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта")". - говорится в сообщении.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Надоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России
В Севастополе задержали двух шпионок за передачу Украине секретных данных
 
СевастопольГосизменаПриговорУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНовости КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоЮжный окружной военный суд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Как Крым для России: политолог о смысле учений Китая вокруг Тайваня
11:29В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников
11:16Стал известен размер материнского капитала в 2025 году
11:00В Крыму задержали лидера керченской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
10:44ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы
10:23Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
09:48Раненая при атаке ВСУ на Белгородскую область умерла в больнице
09:39Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
09:35Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечат
09:23В Европе признали БРИКС – Володин
09:16Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом
08:59Из Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек
08:44Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену
08:34Когда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовые
08:08Более 1000 силой увезенных ВСУ жителей Курской области ищут родственники
07:47НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе
07:33В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера
07:11Россиян ждет короткая рабочая неделя в ноябре
06:47В понедельник Севастополь будет частично обесточен
06:30Блокада и взятие под контроль Тайваня - Китай начал масштабные учения
Лента новостейМолния