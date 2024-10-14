https://crimea.ria.ru/20241014/sevastopoltsa-prigovorili-k-21-godam-za-gosizmenu-1141062864.html

Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену

Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Севастопольца приговорили к 21 году за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году заключения 48-летнего гражданина РФ, который был задержан в декабре 2022 года по подозрению в совершении... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T08:44

2024-10-14T08:44

2024-10-14T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 21 году заключения 48-летнего гражданина РФ, который был задержан в декабре 2022 года по подозрению в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, житель Севастополя был завербован Службой безопасности Украины в 2022 году. По заданию спецслужбы он собирал и передавал в СБУ сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил РФ. Также он планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных зданий города. Подозреваемый нашел средства и орудия поджога, прошел соответствующее обучение, но не успел довести задуманное до конца - его задержали."Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена"), ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта")". - говорится в сообщении.Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС России В Севастополе задержали двух шпионок за передачу Украине секретных данных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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