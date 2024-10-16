https://crimea.ria.ru/20241016/zhenschina-podozhgla-vyshku-sotovoy-svyazi-po-zadaniyu-kieva-1141120297.html

Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева

Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева

21-летняя жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи и планировала поджог релейного шкафа у железнодорожной станции по заданию Киева. Как пишет... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T11:02

2024-10-16T11:02

2024-10-16T11:14

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

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мобильная связь

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теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 21-летняя жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи и планировала поджог релейного шкафа у железнодорожной станции по заданию Киева. Как пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону, в отношении злоумышленницы открыто дело о теракте.Кроме того, злоумышленница готовилась совершить поджог релейного шкафа в районе железнодорожной станции в Самаре – силовиками обнаружен схрон с инструментами для вскрытия металлического ящика и горючей смесью.В отношении привлеченных подозреваемой подельников возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, в отношении женщины – о террористическом акте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в СевастополеДело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок арестаСерию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии

самарская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, самарская область, происшествия, мобильная связь, антитеррор, теракт