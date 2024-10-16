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Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
21-летняя жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи и планировала поджог релейного шкафа у железнодорожной станции по заданию Киева. Как пишет... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T11:02
2024-10-16T11:14
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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самарская область
происшествия
мобильная связь
антитеррор
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 21-летняя жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи и планировала поджог релейного шкафа у железнодорожной станции по заданию Киева. Как пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону, в отношении злоумышленницы открыто дело о теракте.Кроме того, злоумышленница готовилась совершить поджог релейного шкафа в районе железнодорожной станции в Самаре – силовиками обнаружен схрон с инструментами для вскрытия металлического ящика и горючей смесью.В отношении привлеченных подозреваемой подельников возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, в отношении женщины – о террористическом акте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в СевастополеДело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок арестаСерию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии
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РИА Новости Крым
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60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, самарская область, происшествия, мобильная связь, антитеррор, теракт
Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева

Дело о теракте открыто по факту поджога вышки сотовой связи в Самарской области – ФСБ

11:02 16.10.2024 (обновлено: 11:14 16.10.2024)
 
© РИА Новости . Яков Андреев / Перейти в фотобанкВышка сотовой связи. Архивное фото
Вышка сотовой связи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Яков Андреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 21-летняя жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи и планировала поджог релейного шкафа у железнодорожной станции по заданию Киева. Как пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону, в отношении злоумышленницы открыто дело о теракте.

"Гражданка посредством мессенджера установила контакт с представителем украинской стороны, по заданию которого из материальной заинтересованности организовала поджог вышки сотовой связи с привлечением жителей региона из числа наркозависимых", – сказано в сообщении.

Кроме того, злоумышленница готовилась совершить поджог релейного шкафа в районе железнодорожной станции в Самаре – силовиками обнаружен схрон с инструментами для вскрытия металлического ящика и горючей смесью.
В отношении привлеченных подозреваемой подельников возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, в отношении женщины – о террористическом акте.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиСамарская областьПроисшествияМобильная связьАнтитеррорТеракт
 
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