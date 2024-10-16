https://crimea.ria.ru/20241016/zhenschina-podozhgla-vyshku-sotovoy-svyazi-po-zadaniyu-kieva-1141120297.html
Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
21-летняя жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи и планировала поджог релейного шкафа у железнодорожной станции по заданию Киева. Как пишет... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T11:02
2024-10-16T11:02
2024-10-16T11:14
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самарская область
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антитеррор
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 21-летняя жительница Самарской области подожгла вышку сотовой связи и планировала поджог релейного шкафа у железнодорожной станции по заданию Киева. Как пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону, в отношении злоумышленницы открыто дело о теракте.Кроме того, злоумышленница готовилась совершить поджог релейного шкафа в районе железнодорожной станции в Самаре – силовиками обнаружен схрон с инструментами для вскрытия металлического ящика и горючей смесью.В отношении привлеченных подозреваемой подельников возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, в отношении женщины – о террористическом акте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в СевастополеДело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок арестаСерию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, самарская область, происшествия, мобильная связь, антитеррор, теракт
Женщина подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева
Дело о теракте открыто по факту поджога вышки сотовой связи в Самарской области – ФСБ
11:02 16.10.2024 (обновлено: 11:14 16.10.2024)