https://crimea.ria.ru/20240930/seriyu-teraktov-i-diversiy-predotvratili-v-ingushetii-1140739668.html

Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии

Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Ингушетии серию терактов против сотрудников правоохранительных органов и диверсий на объектах... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T09:59

2024-09-30T09:59

2024-09-30T10:55

ингушетия

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Ингушетии серию терактов против сотрудников правоохранительных органов и диверсий на объектах энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Как уточнили в ведомстве, один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление при задержании и получил несовместимые с жизнью ранения. Остальные фигуранты арестованы.По адресам проживания задержанных, а также в оборудованных тайниках и схронах обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше 8,5 тысячи патронов различного калибра, электронные носители информации, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело.На прошлой неделе в Биробиджане (Еврейский АО) силовики задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсии и поджог, а также собирал данные об объектах Минобороны в регионе.Ранее в Крыму задержали жительницу Брянской области за подготовку к теракту по заданию украинских спецслужб. Женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоВ Севастополе осудят женщину за вандализм и ненависть к РФСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте

ингушетия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ингушетия, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, новости, видео