https://crimea.ria.ru/20240930/seriyu-teraktov-i-diversiy-predotvratili-v-ingushetii-1140739668.html
Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии
Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Ингушетии серию терактов против сотрудников правоохранительных органов и диверсий на объектах... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T09:59
2024-09-30T09:59
2024-09-30T10:55
ингушетия
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Ингушетии серию терактов против сотрудников правоохранительных органов и диверсий на объектах энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Как уточнили в ведомстве, один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление при задержании и получил несовместимые с жизнью ранения. Остальные фигуранты арестованы.По адресам проживания задержанных, а также в оборудованных тайниках и схронах обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше 8,5 тысячи патронов различного калибра, электронные носители информации, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело.На прошлой неделе в Биробиджане (Еврейский АО) силовики задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсии и поджог, а также собирал данные об объектах Минобороны в регионе.Ранее в Крыму задержали жительницу Брянской области за подготовку к теракту по заданию украинских спецслужб. Женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоВ Севастополе осудят женщину за вандализм и ненависть к РФСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ингушетия, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, новости, видео
Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии
В Ингушетии предотвращена серия терактов и диверсий – задержаны семь человек
09:59 30.09.2024 (обновлено: 10:55 30.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Ингушетии серию терактов против сотрудников правоохранительных органов и диверсий на объектах энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"На территории Республики Ингушетия предотвращена серия преступлений террористической направленности. В результате проведенных мероприятий в городах Магас и Назрань пресечена противоправная деятельность восьмерых местных жителей, граждан РФ, готовивших диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление при задержании и получил несовместимые с жизнью ранения. Остальные фигуранты арестованы.
По адресам проживания задержанных, а также в оборудованных тайниках и схронах обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше 8,5 тысячи патронов различного калибра, электронные носители информации, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе в Биробиджане (Еврейский АО) силовики задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсии и поджог
, а также собирал данные об объектах Минобороны в регионе.
Ранее в Крыму задержали жительницу Брянской области за подготовку к теракту
по заданию украинских спецслужб. Женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z".
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