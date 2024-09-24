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Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФ - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФ
Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФ - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФ
В Биробиджане задержан местный житель, который по заданию украинской службы безопасности готовил диверсии и поджог, а также собирал данные об объектах... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T09:59
2024-09-24T10:19
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
сбу (служба безопасности украины)
безопасность
новости
антитеррор
россия
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Биробиджане задержан местный житель, который по заданию украинской службы безопасности готовил диверсии и поджог, а также собирал данные об объектах Минобороны в регионе. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости. По данным ведомства, житель Биробиджана 2001 года рождения был завербован украинскими спецслужбами через интернет."Действуя по указанию Службы безопасности Украины, злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в городе Биробиджане и совершения диверсий на путях железнодорожного сообщения посредством выведения из строя релейных шкафов "РЖД", - говорится в сообщении.По адресу его проживания и в гараже задержанного обнаружены приготовленные им средства террора, а также средства связи для контактов с украинскими спецслужбами, добавили в ведомстве.На молодого человека заведены уголовные дела по статьям о теракте, диверсии и госизмене. За совершение указанных преступлений законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, добавили в ФСБ.Свою вину задержанный признал.Ранее в Крыму задержали жительницу Брянской области за подготовку к теракту по заданию украинских спецслужб. Женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоВ Севастополе осудят женщину за вандализм и ненависть к РФСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Задержание украинского агента, планировавшего теракт и диверсии в Биробиджане
ФСБ показала видео задержания украинского агента, планировавшего теракт и диверсии в Биробиджане. Видео ЦОС ФСБ России о задержании жителя Биробиджана, завербованного СБУ.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, сбу (служба безопасности украины), безопасность, новости, антитеррор, видео, россия, теракт
Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Биробиджане задержан местный житель, который по заданию украинской службы безопасности готовил диверсии и поджог, а также собирал данные об объектах Минобороны в регионе. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.
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Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФ

В Биробиджане ФСБ задержала украинского агента за шпионаж и подготовку к диверсии

09:59 24.09.2024 (обновлено: 10:19 24.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Биробиджане задержан местный житель, который по заданию украинской службы безопасности готовил диверсии и поджог, а также собирал данные об объектах Минобороны в регионе. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.
По данным ведомства, житель Биробиджана 2001 года рождения был завербован украинскими спецслужбами через интернет.
"Действуя по указанию Службы безопасности Украины, злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в городе Биробиджане и совершения диверсий на путях железнодорожного сообщения посредством выведения из строя релейных шкафов "РЖД", - говорится в сообщении.
По адресу его проживания и в гараже задержанного обнаружены приготовленные им средства террора, а также средства связи для контактов с украинскими спецслужбами, добавили в ведомстве.
На молодого человека заведены уголовные дела по статьям о теракте, диверсии и госизмене. За совершение указанных преступлений законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, добавили в ФСБ.
Свою вину задержанный признал.
Ранее в Крыму задержали жительницу Брянской области за подготовку к теракту по заданию украинских спецслужб. Женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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