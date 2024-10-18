https://crimea.ria.ru/20241018/kak-v-evrosoyuze-otreagirovali-na-plan-pobedy-zelenskogo-1141182623.html

Как в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского

Как в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Как в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского

"План победы" Зеленского в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма. Об этом заявил журналистам на встрече глав военных ведомств стран альянса... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T12:21

2024-10-18T12:21

2024-10-18T12:21

владимир зеленский

политика

европейский союз (ес)

новости

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. "План победы" Зеленского в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма. Об этом заявил журналистам на встрече глав военных ведомств стран альянса в Брюсселе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.Владислав Косиняк-Камыш добавил, что этот план не решает проблему и "не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который изменит реальность".16 октября Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "План победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории,размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой так называемый "мирный план" продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытается создать "грязную бомбу" - МедведевИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияУкраина грозит воссоздать ядерное оружие, если ее не возьмут в НАТО

https://crimea.ria.ru/20241016/mid-rossii-plan-pobedy-zelenskogo---eto-plan-bedy-dlya-ukrainy-1141132621.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, политика, европейский союз (ес), новости , в мире, украина