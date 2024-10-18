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Как в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Как в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского
Как в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Как в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского
"План победы" Зеленского в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма. Об этом заявил журналистам на встрече глав военных ведомств стран альянса... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T12:21
2024-10-18T12:21
владимир зеленский
политика
европейский союз (ес)
новости
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. "План победы" Зеленского в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма. Об этом заявил журналистам на встрече глав военных ведомств стран альянса в Брюсселе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.Владислав Косиняк-Камыш добавил, что этот план не решает проблему и "не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который изменит реальность".16 октября Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "План победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории,размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой так называемый "мирный план" продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытается создать "грязную бомбу" - МедведевИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияУкраина грозит воссоздать ядерное оружие, если ее не возьмут в НАТО
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владимир зеленский, политика, европейский союз (ес), новости , в мире, украина
Как в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского

В Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма "План победы" Зеленского

12:21 18.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. "План победы" Зеленского в Евросовете и штаб-квартире НАТО восприняли без энтузиазма. Об этом заявил журналистам на встрече глав военных ведомств стран альянса в Брюсселе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.
"Сердцем мы все хотели бы, чтобы план победы был реализован. <...> Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО нет, ибо ситуация на фронте сложная, есть огромная усталость от войны", - отметил он.
Владислав Косиняк-Камыш добавил, что этот план не решает проблему и "не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который изменит реальность".
16 октября Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где презентовал так называемый "План победы" Украины. Он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории,
размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой так называемый "мирный план" продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца".
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