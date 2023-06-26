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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Рабочая неделя в Крыму начнется с грозовых дождей и сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T00:00

2023-06-26T00:00

2023-06-26T00:00

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

общество

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с грозовых дождей и сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем ожидаются кратковременные дожди и гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, с середины дня порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.Дождливо будет и на побережье Крыма. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью осадков не ожидается, а днем пройдут грозовые дожди. Температура воздуха в темное время суток +19...21, днем до 29 градусов тепла.Ранее в республиканском главке МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму днем 26 июня: в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 30-градусная жара: как прогрелось мореНа Крым надвигаются ливни с градом и шквалЗатяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

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судак

евпатория

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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