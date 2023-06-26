https://crimea.ria.ru/20230626/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1129618796.html
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Рабочая неделя в Крыму начнется с грозовых дождей и сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T00:00
2023-06-26T00:00
2023-06-26T00:00
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
общество
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128988546_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_db883d019fb7684e62c825c2064d9c4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с грозовых дождей и сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем ожидаются кратковременные дожди и гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, с середины дня порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.Дождливо будет и на побережье Крыма. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью осадков не ожидается, а днем пройдут грозовые дожди. Температура воздуха в темное время суток +19...21, днем до 29 градусов тепла.Ранее в республиканском главке МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму днем 26 июня: в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 30-градусная жара: как прогрелось мореНа Крым надвигаются ливни с градом и шквалЗатяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
судак
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128988546_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_58cc29e938b47355b7af8f06329fc93d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей и шквалистого ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с грозовых дождей и сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В понедельник, 26 июня, атмосферный фронт ухудшит погоду на полуострове. Днем пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, возможен град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха составит +14…19, на побережье до +22 градусов; дневная температура воздуха +25…30, в горах +19…24", - предупредили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем ожидаются кратковременные дожди и гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, с середины дня порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.
Дождливо будет и на побережье Крыма. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью осадков не ожидается, а днем пройдут грозовые дожди. Температура воздуха в темное время суток +19...21, днем до 29 градусов тепла.
Ранее в республиканском главке МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму
днем 26 июня: в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым: