https://crimea.ria.ru/20230625/v-krymu-30-gradusnaya-zhara-kak-progrelos-more-1129584110.html

В Крыму 30-градусная жара: как прогрелось море

В Крыму 30-градусная жара: как прогрелось море - РИА Новости Крым, 25.06.2023

В Крыму 30-градусная жара: как прогрелось море

В Крыму на следующей неделе воздух будет прогреваться до +31 градуса, однако в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T18:47

2023-06-25T18:47

2023-06-25T18:47

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе воздух будет прогреваться до +31 градуса, однако в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник на полуострове немного посвежеет, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ночью +15…20 градусов, в светлое время суток +24…29."А уже в среду инициативу перехватит антициклон, поэтому будет солнечно и никаких осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут +13…17, в дневное - до +25…30 градусов, что соответствует многолетней климатической норме", - отметил Тишковец.К концу недели погода также порадует жителей и гостей полуострова теплом и солнцем."Будет преобладать солнечная и сухая погода. В ночные часы в среднем +13…18 градусов, днем +23…28. А в субботу и воскресенье станет еще теплее – воздух прогреется до +25…30 градусов. Будет хорошая и комфортная погода", - сказал он.Морская вода у побережья Крыма прогрелась до +22…24 градусов.Ранее специалисты "ФОБОС" спрогнозировали, что в июле в Крыму среднемесячная температура будет на 0,5 градуса выше климатической нормы. Для Симферополя она составляет +19 ночью и +29,8 днем. В августе температура также будет около климатической нормы, а в сентябре превышение составит два градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусовВ Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюБезопасный отдых: медик рассказала, как оказать первую помощь на пляже

https://crimea.ria.ru/20230625/na-krym-nadvigayutsya-livni-s-gradom-i-shkval-1129612251.html

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крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма, климат, общество, погода в крыму