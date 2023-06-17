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Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
Море у берегов Крымского полуострова прогрелось до +22 градусов, температура вполне комфортна для начала купального сезона. Об этом сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T18:06
2023-06-17T18:06
2023-06-17T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Море у берегов Крымского полуострова прогрелось до +22 градусов, температура вполне комфортна для начала купального сезона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".На следующей неделе воздух в Крыму прогреется до +26…28 градусов, но будут идти дожди. В понедельник и среду прогнозируются ливни с грозой. Однако в целом в июне температура воздуха на полуострове находится в рамках климатической нормы.В июле, по долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура в Крыму будет на 0,5 градуса выше климатической нормы. Для Симферополя она составляет +19 ночью и +29,8 днем. В августе температура также будет около климатической нормы, а в сентябре превышение над нормой составит два градуса.Кроме того, лето будет относительно дождливым. В июле превышение над нормой выпавших осадков составит 10-30%, в августе –10-20%, заключил специалист ФОБОС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюВ Севастополе начался купальный сезон – пляжи готовы не всеБезопасный отдых: медик рассказала, как оказать первую помощь на пляже
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
ФОБОС: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым.
Море у берегов Крымского полуострова прогрелось до +22 градусов, температура вполне комфортна для начала купального сезона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"Температура морской воды достигла нужной отметки, в среднем это от +19 до +22 градусов. Так что курортный и купальный сезон в Крыму в разгаре", - рассказал он.
На следующей неделе воздух в Крыму прогреется до +26…28 градусов, но будут идти дожди. В понедельник и среду прогнозируются ливни с грозой. Однако в целом в июне температура воздуха на полуострове находится в рамках климатической нормы.
В июле, по долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура в Крыму будет на 0,5 градуса выше климатической нормы. Для Симферополя она составляет +19 ночью и +29,8 днем. В августе температура также будет около климатической нормы, а в сентябре превышение над нормой составит два градуса.
Кроме того, лето будет относительно дождливым. В июле превышение над нормой выпавших осадков составит 10-30%, в августе –10-20%, заключил специалист ФОБОС.
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