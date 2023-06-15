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В Севастополе начался купальный сезон – пляжи готовы не все - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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В Севастополе начался купальный сезон – пляжи готовы не все
В Севастополе начался купальный сезон – пляжи готовы не все - РИА Новости Крым, 15.06.2023
В Севастополе начался купальный сезон – пляжи готовы не все
В Севастополе 15 июня официально стартовал купальный сезон, но не все пляжи готовы к нему. Об этом сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов,... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T17:31
2023-06-15T17:31
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михаил развожаев
евгений горлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе 15 июня официально стартовал купальный сезон, но не все пляжи готовы к нему. Об этом сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов, курирующий сферы городского хозяйства, природных ресурсов и экологии.По его словам, на пляжах "Омега" и "Песочный" выявлен ряд грубых нарушений, устранить которые операторы теперь обязаны в течение недели. "В противном случае будет рассматриваться вопрос о расторжении договора", – отметил Горлов.Горлов отметил, что на некоторых пляжах есть замечания к "водной среде", где нужно убирать кучи водорослей. Кое-где еще что-то "подкрашивают". Чиновник призвал горожан сообщать ему о проблемах на городских пляжах в телеграм-чате или в личных сообщениях в социальной сети ВКонтакте. В пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю уточнили, что правительство запланировало на текущий сезон работу 26 городских пляжей. При этом сейчас еще "продолжается работа по их декларированию в Государственной инспекции по маломерным судам".Что касается спасателей, то обеспечивать безопасность отдыхающим уже готовы 200 специалистов. В ведомстве подчеркнули, что речь идет об их работе "в оборудованных для купания местах", то есть на официальных пляжах города.Со ссылкой на анализ ЧП на водных объектах Севастополя за последние девять лет в ведомстве отметили, что все несчастные случаи произошли в запрещенных, в потенциально опасных для купания местах и на диких пляжах. За этот период погибло 80 человек и было спасено 300. В МЧС призывают соблюдать правили безопасности при купании. А именно: не купаться в шторм и в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать со скал, не подплывать к судам, не плавать больше 15 минут, не оставлять детей без присмотра. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что те операторы пляжей, которые "запланировали еще что-то строить, должны остановиться и привести все в порядок к началу купального сезона. "Во время того, как там люди отдыхают, работы вестись не должны", – сказала глава города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублейВ Севастополе тонут люди: кто спасет и с кого спросить
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РИА Новости Крым
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В Севастополе начался купальный сезон – пляжи готовы не все

В Севастополе к началу купального сезона не все пляжи города готовы принять туристов

17:31 15.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе 15 июня официально стартовал купальный сезон, но не все пляжи готовы к нему. Об этом сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов, курирующий сферы городского хозяйства, природных ресурсов и экологии.
"С сегодняшнего дня в Севастополе официально открыт купальный сезон. На начало этой недели все операторы "на бумаге" отчитались о полной готовности. Сегодня я лично проехал по некоторым нашим пляжам и проверил фактическую готовность. К сожалению, не все добросовестно выполнили свои обязательства", – сообщил Горлов в своем Telegram-канале.
По его словам, на пляжах "Омега" и "Песочный" выявлен ряд грубых нарушений, устранить которые операторы теперь обязаны в течение недели. "В противном случае будет рассматриваться вопрос о расторжении договора", – отметил Горлов.
Горлов отметил, что на некоторых пляжах есть замечания к "водной среде", где нужно убирать кучи водорослей. Кое-где еще что-то "подкрашивают". Чиновник призвал горожан сообщать ему о проблемах на городских пляжах в телеграм-чате или в личных сообщениях в социальной сети ВКонтакте.
В пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю уточнили, что правительство запланировало на текущий сезон работу 26 городских пляжей. При этом сейчас еще "продолжается работа по их декларированию в Государственной инспекции по маломерным судам".
Что касается спасателей, то обеспечивать безопасность отдыхающим уже готовы 200 специалистов. В ведомстве подчеркнули, что речь идет об их работе "в оборудованных для купания местах", то есть на официальных пляжах города.
"В задачи входит оказание необходимой помощи как на воде, так и на берегу с 08:00 до 20:00. Из техники будут задействоваться 10 катеров и 8 автомобилей", – уточнили в МЧС.
Со ссылкой на анализ ЧП на водных объектах Севастополя за последние девять лет в ведомстве отметили, что все несчастные случаи произошли в запрещенных, в потенциально опасных для купания местах и на диких пляжах. За этот период погибло 80 человек и было спасено 300. В МЧС призывают соблюдать правили безопасности при купании. А именно: не купаться в шторм и в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать со скал, не подплывать к судам, не плавать больше 15 минут, не оставлять детей без присмотра.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что те операторы пляжей, которые "запланировали еще что-то строить, должны остановиться и привести все в порядок к началу купального сезона. "Во время того, как там люди отдыхают, работы вестись не должны", – сказала глава города.
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