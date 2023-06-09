https://crimea.ria.ru/20230609/vlasti-sevastopolya-otsenili-gotovnost-plyazhey-k-sezonu-1129276789.html

Власти Севастополя оценили готовность пляжей к сезону

Власти Севастополя оценили готовность пляжей к сезону - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Власти Севастополя оценили готовность пляжей к сезону

Готовность пляжей Севастополя к летнему сезону очень высокая, операторы работают над устранением замечаний. Об этом заявил и. о. замгубернатора Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T08:52

2023-06-09T08:52

2023-06-09T08:52

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/06/1123762014_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4a3da9abff34112b2d881589ca91ec98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Готовность пляжей Севастополя к летнему сезону очень высокая, операторы работают над устранением замечаний. Об этом заявил и. о. замгубернатора Евгений Горлов."Я проводил совещание с представителями операторов пляжей, их 26 у нас, это в том числе и частные территории, где переданы полномочия. Сегодня у нас готовность очень высокая. Работает комиссия, объезжает территории. Выявляются недостатки, выдаются предписания", – сказал Горлов.Он отметил, что до того, как правительством будет принято решение об открытии купального сезона, каждый оператор должен подготовить прибрежную зону в соответствии со всеми требованиями.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сезон официально планируется открыть 15 июня, как и в прошлом году. Он также подчеркнул, "что люди уже отдыхают на пляжах, и замечаний от севастопольцев очень много"."Поручил вице-губернатору Евгению Горлову сосредоточиться на работе с операторами пляжей: как минимум – территория должна убираться с утра, а как максимум – все должны быстрее завершить свои работы. Если операторы запланировали еще что-то строить – пусть останавливаются, приводят все в порядок. Во время того, как там люди отдыхают, работы вестись не должны", – сообщил Развожаев.В правительстве ранее заявляли, что в нынешнем сезоне планируется открыть новый загородный пляж "Дельфин" в районе бухты Ласпи. Что касается пляжа "Ушакова балка" – единственного на Корабельной стороне Севастополя – после того, как он был исключен из перечня городских пляжей, ситуация не изменилась, уточнили в горхозе."На указанной территории запрещено купание. На сегодняшний день анализы проб воды не проводились, так как территория не предназначена для купания. Благоустройство не запланировано", – говорится в ответе департаменте городского хозяйства в ответ на вопрос, опубликованный в комментариях к эфиру и. о. вице-губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюБезопасный отдых: медик рассказала, как оказать первую помощь на пляжеДетские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону

https://crimea.ria.ru/20230428/kogda-v-sevastopole-nachnut-priem-zayavleniy-na-otdykh-detey-v-lageryakh-1128408666.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь