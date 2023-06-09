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Власти Севастополя оценили готовность пляжей к сезону - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Власти Севастополя оценили готовность пляжей к сезону
Власти Севастополя оценили готовность пляжей к сезону - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Власти Севастополя оценили готовность пляжей к сезону
Готовность пляжей Севастополя к летнему сезону очень высокая, операторы работают над устранением замечаний. Об этом заявил и. о. замгубернатора Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T08:52
2023-06-09T08:52
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Готовность пляжей Севастополя к летнему сезону очень высокая, операторы работают над устранением замечаний. Об этом заявил и. о. замгубернатора Евгений Горлов."Я проводил совещание с представителями операторов пляжей, их 26 у нас, это в том числе и частные территории, где переданы полномочия. Сегодня у нас готовность очень высокая. Работает комиссия, объезжает территории. Выявляются недостатки, выдаются предписания", – сказал Горлов.Он отметил, что до того, как правительством будет принято решение об открытии купального сезона, каждый оператор должен подготовить прибрежную зону в соответствии со всеми требованиями.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сезон официально планируется открыть 15 июня, как и в прошлом году. Он также подчеркнул, "что люди уже отдыхают на пляжах, и замечаний от севастопольцев очень много"."Поручил вице-губернатору Евгению Горлову сосредоточиться на работе с операторами пляжей: как минимум – территория должна убираться с утра, а как максимум – все должны быстрее завершить свои работы. Если операторы запланировали еще что-то строить – пусть останавливаются, приводят все в порядок. Во время того, как там люди отдыхают, работы вестись не должны", – сообщил Развожаев.В правительстве ранее заявляли, что в нынешнем сезоне планируется открыть новый загородный пляж "Дельфин" в районе бухты Ласпи. Что касается пляжа "Ушакова балка" – единственного на Корабельной стороне Севастополя – после того, как он был исключен из перечня городских пляжей, ситуация не изменилась, уточнили в горхозе."На указанной территории запрещено купание. На сегодняшний день анализы проб воды не проводились, так как территория не предназначена для купания. Благоустройство не запланировано", – говорится в ответе департаменте городского хозяйства в ответ на вопрос, опубликованный в комментариях к эфиру и. о. вице-губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюБезопасный отдых: медик рассказала, как оказать первую помощь на пляжеДетские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону
https://crimea.ria.ru/20230428/kogda-v-sevastopole-nachnut-priem-zayavleniy-na-otdykh-detey-v-lageryakh-1128408666.html
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь
Власти Севастополя оценили готовность пляжей к сезону

Готовность пляжей Севастополя к летнему сезону очень высокая – власти

08:52 09.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже Учкуевка в Севастополе
На пляже Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Готовность пляжей Севастополя к летнему сезону очень высокая, операторы работают над устранением замечаний. Об этом заявил и. о. замгубернатора Евгений Горлов.
"Я проводил совещание с представителями операторов пляжей, их 26 у нас, это в том числе и частные территории, где переданы полномочия. Сегодня у нас готовность очень высокая. Работает комиссия, объезжает территории. Выявляются недостатки, выдаются предписания", – сказал Горлов.
Он отметил, что до того, как правительством будет принято решение об открытии купального сезона, каждый оператор должен подготовить прибрежную зону в соответствии со всеми требованиями.
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сезон официально планируется открыть 15 июня, как и в прошлом году. Он также подчеркнул, "что люди уже отдыхают на пляжах, и замечаний от севастопольцев очень много".
"Поручил вице-губернатору Евгению Горлову сосредоточиться на работе с операторами пляжей: как минимум – территория должна убираться с утра, а как максимум – все должны быстрее завершить свои работы. Если операторы запланировали еще что-то строить – пусть останавливаются, приводят все в порядок. Во время того, как там люди отдыхают, работы вестись не должны", – сообщил Развожаев.
В правительстве ранее заявляли, что в нынешнем сезоне планируется открыть новый загородный пляж "Дельфин" в районе бухты Ласпи. Что касается пляжа "Ушакова балка" – единственного на Корабельной стороне Севастополя – после того, как он был исключен из перечня городских пляжей, ситуация не изменилась, уточнили в горхозе.
"На указанной территории запрещено купание. На сегодняшний день анализы проб воды не проводились, так как территория не предназначена для купания. Благоустройство не запланировано", – говорится в ответе департаменте городского хозяйства в ответ на вопрос, опубликованный в комментариях к эфиру и. о. вице-губернатора.
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