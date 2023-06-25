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На Крым надвигаются ливни с градом и шквал

На Крым надвигаются ливни с градом и шквал - РИА Новости Крым, 25.06.2023

На Крым надвигаются ливни с градом и шквал

В понедельник на Крым обрушится непогода – ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T11:59

2023-06-25T11:59

2023-06-25T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В понедельник на Крым обрушится непогода – ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Вместе с тем, в восточных района Крыма сохраняется высокая пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуВ Крыму жара: прогноз погоды на воскресеньеИдеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные

https://crimea.ria.ru/20230625/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-voskresene-1129609318.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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