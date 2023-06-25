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На Крым надвигаются ливни с градом и шквал - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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На Крым надвигаются ливни с градом и шквал
На Крым надвигаются ливни с градом и шквал - РИА Новости Крым, 25.06.2023
На Крым надвигаются ливни с градом и шквал
В понедельник на Крым обрушится непогода – ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T11:59
2023-06-25T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В понедельник на Крым обрушится непогода – ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Вместе с тем, в восточных района Крыма сохраняется высокая пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуВ Крыму жара: прогноз погоды на воскресеньеИдеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные
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На Крым надвигаются ливни с градом и шквал

В понедельник на Крым обрушатся ливни с градом и шквалистый ветер до 20 м/с - МЧС

11:59 25.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В понедельник на Крым обрушится непогода – ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 26 июня 2023 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - сказано в сообщении спасателей.
В МЧС напоминают, что при такой погоде растет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Вместе с тем, в восточных района Крыма сохраняется высокая пожарная опасность.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
09:27
Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
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