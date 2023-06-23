Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные
ФОБОС: в Крым на выходных придет 30-градусная жара
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети купаются в городском фонтане
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму воздух прогреется до +33 градусов, осадков не предвидится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу в Крыму погоду будет определять антициклон. Ночью в Симферополе ожидается +14…17 градусов, в целом по Крыму +13…18. В дневные часы в крымской столице +28…31, на полуострове – до 32 тепла. Ветер западный 4-9 м/с", - рассказал он.
В воскресенье в регионе также прогнозируется жаркая и сухая погода.
"В ночные часы на полуострове +14…19 градусов, днем в Симферополе до +32, а в целом по региону +28…33 градуса. Ветер также будет западного направления, 4-9 м/с. То есть в ближайшие дни крымчан ждут идеальные метеоусловия, соответствующие лету и курортному сезону", - добавил он.
На следующей неделе на полуострове тоже будет жарко, однако в отдельных районах пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет достигать 30-градусной отметки.
Ранее специалисты ФОБОС заявили, что предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в России в целом будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, в отдельных регионах страны возможен незначительный дефицит осадков. Однако экстремальной жары и засухи не прогнозируется.
Читайте также на РИА Новости Крым: