https://crimea.ria.ru/20230623/idealnoe-leto-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1129585659.html

Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные

Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные

В предстоящие выходные в Крыму воздух прогреется до +33 градусов, осадков не предвидится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T19:59

2023-06-23T19:59

2023-06-23T19:59

крым

крымская погода

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

новости крыма

климат

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму воздух прогреется до +33 градусов, осадков не предвидится. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье в регионе также прогнозируется жаркая и сухая погода.На следующей неделе на полуострове тоже будет жарко, однако в отдельных районах пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет достигать 30-градусной отметки.Ранее специалисты ФОБОС заявили, что предстоящим летом среднемесячная температура воздуха в России в целом будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса, в отдельных регионах страны возможен незначительный дефицит осадков. Однако экстремальной жары и засухи не прогнозируется.Читайте также на РИА Новости Крым:Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусовВ Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюБезопасный отдых: медик рассказала, как оказать первую помощь на пляже

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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