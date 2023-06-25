https://crimea.ria.ru/20230625/v-krymu-zhara-prognoz-pogody-na-voskresene-1129604877.html
В Крыму жара: прогноз погоды на воскресенье
В Крыму жара: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 25.06.2023
В Крыму жара: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится сухая, жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T00:01
2023-06-25T00:01
2023-06-25T00:01
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая, жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем +29...31 градус.В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19..21 градус, Днем воздух прогреется до +28...30.Море у берегов Крыма значительно прогрелось. В Алуште, Феодосии и Азовском море до +23 градусов, в Ялте, Евпатории, Севастополе, Черноморском и Керченском проливе +24 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуПожароопасный сезон в Крыму: что грозит нарушителям
https://crimea.ria.ru/20230515/kakim-budet-leto--prognoz-tsentra-pogody-fobos-1128707513.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая, жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19 градусов, на побережье до +22; днем +27…32, в горах +20…25", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем +29...31 градус.
В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19..21 градус, Днем воздух прогреется до +28...30.
Море у берегов Крыма значительно прогрелось. В Алуште, Феодосии и Азовском море до +23 градусов, в Ялте, Евпатории, Севастополе, Черноморском и Керченском проливе +24 градуса.
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