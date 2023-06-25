https://crimea.ria.ru/20230625/v-krymu-zhara-prognoz-pogody-na-voskresene-1129604877.html

В Крыму жара: прогноз погоды на воскресенье

В Крыму жара: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 25.06.2023

В Крыму жара: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится сухая, жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T00:01

2023-06-25T00:01

2023-06-25T00:01

крымская погода

погода в крыму

крым

новости крыма

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

алушта

ялта

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1b/1120678149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f441d05a201bd7d686239852b73eade.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая, жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем +29...31 градус.В Севастополе переменная облачность, дождя не будет. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке также без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19..21 градус, Днем воздух прогреется до +28...30.Море у берегов Крыма значительно прогрелось. В Алуште, Феодосии и Азовском море до +23 градусов, в Ялте, Евпатории, Севастополе, Черноморском и Керченском проливе +24 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуПожароопасный сезон в Крыму: что грозит нарушителям

https://crimea.ria.ru/20230515/kakim-budet-leto--prognoz-tsentra-pogody-fobos-1128707513.html

крым

симферополь

севастополь

алушта

ялта

феодосия

евпатория

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, алушта, ялта, феодосия, евпатория, судак