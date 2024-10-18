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Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину

Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину

За повторное пьяное вождение у жительницы Евпатории конфискован автомобиль по решению суда. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T11:45

2024-10-18T11:45

2024-10-18T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. За повторное пьяное вождение у жительницы Евпатории конфискован автомобиль по решению суда. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Суд установил, что женщина уже привлекалась ранее к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако нужных выводов не сделала и в феврале текущего года снова села за руль автомобиля Smart после употребления спиртных напитков.С учетом позиции государственного обвинителя суд признал крымчанку виновной и приговорил к 180 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года."Автомобиль "Смарт", принадлежащий осужденной, конфискован в доход государства", - уточняют в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную ездуВ Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиПьяный водитель без прав снес остановку в Керчи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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