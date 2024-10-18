Рейтинг@Mail.ru
Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20241018/povtorno-sela-za-rul-pyanoy-u-zhitelnitsy-evpatorii-konfiskovali-mashinu-1141181360.html
Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину
Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину
За повторное пьяное вождение у жительницы Евпатории конфискован автомобиль по решению суда. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T11:45
2024-10-18T11:45
ситуация на дорогах крыма
гибдд
крым
евпатория
происшествия
новости крыма
прокуратура республики крым
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111558/95/1115589575_0:183:3055:1901_1920x0_80_0_0_0ee4cb4fe8181fa71612b994b1c25f7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. За повторное пьяное вождение у жительницы Евпатории конфискован автомобиль по решению суда. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Суд установил, что женщина уже привлекалась ранее к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако нужных выводов не сделала и в феврале текущего года снова села за руль автомобиля Smart после употребления спиртных напитков.С учетом позиции государственного обвинителя суд признал крымчанку виновной и приговорил к 180 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года."Автомобиль "Смарт", принадлежащий осужденной, конфискован в доход государства", - уточняют в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную ездуВ Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиПьяный водитель без прав снес остановку в Керчи
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111558/95/1115589575_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_3c5d1d7ecbb7021ea120cec574b0f54d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибдд, крым, евпатория, происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым, суд, приговор
Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину

За повторное пьяное вождение у жительницы Евпатории конфисковали автомобиль

11:45 18.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС. Архивное фото
Сотрудник ДПС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. За повторное пьяное вождение у жительницы Евпатории конфискован автомобиль по решению суда. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
"Двигаясь по проспекту Победы, осужденная была остановлена сотрудниками ДПС ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась", - говорится в сообщении.
Суд установил, что женщина уже привлекалась ранее к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако нужных выводов не сделала и в феврале текущего года снова села за руль автомобиля Smart после употребления спиртных напитков.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал крымчанку виновной и приговорил к 180 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.
"Автомобиль "Смарт", принадлежащий осужденной, конфискован в доход государства", - уточняют в прокуратуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду
В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами
Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи
 
Ситуация на дорогах КрымаГИБДДКрымЕвпаторияПроисшествияНовости КрымаПрокуратура Республики КрымСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО
14:10Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь выросла в два раза
14:00Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену
13:5436 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы
13:37Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025
13:24Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия
13:12Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона
12:48В Крыму на четыре дня закрыли заповедник
12:38В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года
12:32Назначен директор "Артека"
12:25БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин
12:21Как в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского
12:14В Севастополе стартует отопительный сезон
12:07У Крымского моста снова растет очередь
11:50Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД
11:45Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину
11:38В Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле
11:24Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков
11:08В Коктебеле потребители останутся на сутки без газа
10:56В Ялте начинается отопительный сезон: куда и когда подадут тепло
Лента новостейМолния