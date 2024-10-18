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Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину
Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину
За повторное пьяное вождение у жительницы Евпатории конфискован автомобиль по решению суда. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T11:45
2024-10-18T11:45
2024-10-18T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. За повторное пьяное вождение у жительницы Евпатории конфискован автомобиль по решению суда. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Суд установил, что женщина уже привлекалась ранее к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако нужных выводов не сделала и в феврале текущего года снова села за руль автомобиля Smart после употребления спиртных напитков.С учетом позиции государственного обвинителя суд признал крымчанку виновной и приговорил к 180 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года."Автомобиль "Смарт", принадлежащий осужденной, конфискован в доход государства", - уточняют в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную ездуВ Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиПьяный водитель без прав снес остановку в Керчи
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Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину
За повторное пьяное вождение у жительницы Евпатории конфисковали автомобиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. За повторное пьяное вождение у жительницы Евпатории конфискован автомобиль по решению суда. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
"Двигаясь по проспекту Победы, осужденная была остановлена сотрудниками ДПС ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась", - говорится в сообщении.
Суд установил, что женщина уже привлекалась ранее к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако нужных выводов не сделала и в феврале текущего года снова села за руль автомобиля Smart после употребления спиртных напитков.
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал крымчанку виновной и приговорил к 180 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.
"Автомобиль "Смарт", принадлежащий осужденной, конфискован в доход государства", - уточняют в прокуратуре.
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