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Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи
Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи
В Керчи мужчина, лишенный водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения въехал на авто в остановку общественного транспорта и снес скамейку в пешеходной РИА Новости Крым, 17.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Керчи мужчина, лишенный водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения въехал на авто в остановку общественного транспорта и снес скамейку в пешеходной зоне. Об этом сообщили в республиканском МВД.Инцидент произошел накануне ночью на улице Маршала Еременко. Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС заметили признаки опьянения у водителя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но получили отказ.Против автовладельца составлено три административных протокола за несоблюдение требований об обязательном страховании, нарушение правил расположения авто на проезжей части и повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление машиной в состоянии опьянения лицом, уже имеющим административное наказание или судимость.Читайте также на РИА Новости Крым:На Тавриде "ВАЗ" влетел в грузовик - водитель легковушки в больницеАвтомобиль на скорости упал с моста в поселке под ФеодосиейНа трассе под Судаком сбили девочку-подростка
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Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи

В Керчи водитель без прав въехал в остановку и снес скамейку в пешеходной зоне

10:19 17.01.2024 (обновлено: 11:22 17.01.2024)
 
© МВД по Республике КрымВ Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта
В Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Керчи мужчина, лишенный водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения въехал на авто в остановку общественного транспорта и снес скамейку в пешеходной зоне. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Инцидент произошел накануне ночью на улице Маршала Еременко.

"Управляя автомобилем ВАЗ 2109, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на остановочный комплекс, после чего на скамью для отдыха в пешеходной зоне. В результате ДТП транспортное средство и элементы городской инфраструктуры были повреждены, водитель от госпитализации отказался", - уточнили правоохранители.

© МВД по Республике КрымВ Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта
В Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта
© МВД по Республике Крым
В Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта
Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС заметили признаки опьянения у водителя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но получили отказ.

"Полицейские проверили мужчину по базам ГИБДД и выяснили, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку", - добавили в МВД.

Против автовладельца составлено три административных протокола за несоблюдение требований об обязательном страховании, нарушение правил расположения авто на проезжей части и повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление машиной в состоянии опьянения лицом, уже имеющим административное наказание или судимость.
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