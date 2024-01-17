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Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи

Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Пьяный водитель без прав снес остановку в Керчи

В Керчи мужчина, лишенный водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения въехал на авто в остановку общественного транспорта и снес скамейку в пешеходной РИА Новости Крым, 17.01.2024

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2024-01-17T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Керчи мужчина, лишенный водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения въехал на авто в остановку общественного транспорта и снес скамейку в пешеходной зоне. Об этом сообщили в республиканском МВД.Инцидент произошел накануне ночью на улице Маршала Еременко. Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС заметили признаки опьянения у водителя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но получили отказ.Против автовладельца составлено три административных протокола за несоблюдение требований об обязательном страховании, нарушение правил расположения авто на проезжей части и повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление машиной в состоянии опьянения лицом, уже имеющим административное наказание или судимость.Читайте также на РИА Новости Крым:На Тавриде "ВАЗ" влетел в грузовик - водитель легковушки в больницеАвтомобиль на скорости упал с моста в поселке под ФеодосиейНа трассе под Судаком сбили девочку-подростка

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