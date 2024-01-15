https://crimea.ria.ru/20240115/na-tavride-vaz-vletel-v-gruzovik---voditel-legkovushki-v-bolnitse-1134210699.html

На Тавриде "ВАЗ" влетел в грузовик - водитель легковушки в больнице

На Тавриде "ВАЗ" влетел в грузовик - водитель легковушки в больнице - РИА Новости Крым, 15.01.2024

На Тавриде "ВАЗ" влетел в грузовик - водитель легковушки в больнице

На трассе Таврида под Севастополем в столкновении автомобиля "ВАЗ" с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T19:55

2024-01-15T19:55

2024-01-15T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На трассе Таврида под Севастополем в столкновении автомобиля "ВАЗ" с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным МВД, авария произошла в 16 часов 10 минут на 258 км трассы Таврида "Керчь-Симферополь-Севастополь". 71-летний водитель "ВАЗ 21093", неправильно выбрал скорость движения, потерял контроль над управлением и врезался в припаркованный грузовик МАН с прицепом, под управлением 43-летнего водителя.На месте происшествия работали госавтоинспекторы, признаков опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль на скорости упал с моста в поселке под Феодосией7 человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Пензой В ДТП с автокраном повреждены 13 автомобилей – что известно

https://crimea.ria.ru/20240115/na-trasse-pod-sudakom-sbili-devochku-podrostka-1134197647.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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