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7 человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Пензой - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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7 человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Пензой
7 человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Пензой - РИА Новости Крым, 11.01.2024
7 человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Пензой
Семь человек погибли, еще двое получили различные травмы в ДТП с участием минивэна и грузовика. Авария произошла в ночь на четверг на федеральной трассе "Урал"... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T07:49
2024-01-11T07:49
дтп
происшествия
гибдд
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Семь человек погибли, еще двое получили различные травмы в ДТП с участием минивэна и грузовика. Авария произошла в ночь на четверг на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области. Об этом сообщает местное управление ГИБДД.По предварительной информации правоохранителей, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo, которым управлял водитель 1991 года рождения.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС. а также следственно-оперативная группа. Выясняются все детали произошедшего.В понедельник, 8 января, возле поселка Пятигорский столкнулись грузовик и маршрутное такси. По информации МЧС, в ДТП погибли семеро и четыре человека ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с автокраном повреждены 13 автомобилей – что известноВыросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на СтавропольеСтолкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем
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Новости
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, гибдд, пензенская область, новости
7 человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Пензой

7 человек погибли и двое пострадали при столкновении минивэна и фуры под Пензой

07:49 11.01.2024
 
© УГИБДД УМВД России по Пензенской областиСмертельное ДТП на трассе ФАД "М-5" в Пензенской области. 11.01.24
Смертельное ДТП на трассе ФАД М-5 в Пензенской области. 11.01.24
© УГИБДД УМВД России по Пензенской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Семь человек погибли, еще двое получили различные травмы в ДТП с участием минивэна и грузовика. Авария произошла в ночь на четверг на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области. Об этом сообщает местное управление ГИБДД.
По предварительной информации правоохранителей, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo, которым управлял водитель 1991 года рождения.
"В результате ДТП в минивэне — семеро погибших и двое пострадавших", — говорится в Telegram-сообщении ведомства.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС. а также следственно-оперативная группа. Выясняются все детали произошедшего.
© УГИБДД УМВД России по Пензенской областиСмертельное ДТП на трассе ФАД "М-5" в Пензенской области. 11.01.24
Смертельное ДТП на трассе ФАД М-5 в Пензенской области. 11.01.24
© УГИБДД УМВД России по Пензенской области
Смертельное ДТП на трассе ФАД "М-5" в Пензенской области. 11.01.24
В понедельник, 8 января, возле поселка Пятигорский столкнулись грузовик и маршрутное такси. По информации МЧС, в ДТП погибли семеро и четыре человека ранены.
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