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7 человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Пензой

7 человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Пензой - РИА Новости Крым, 11.01.2024

7 человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Пензой

Семь человек погибли, еще двое получили различные травмы в ДТП с участием минивэна и грузовика. Авария произошла в ночь на четверг на федеральной трассе "Урал"... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T07:49

2024-01-11T07:49

2024-01-11T07:49

дтп

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гибдд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Семь человек погибли, еще двое получили различные травмы в ДТП с участием минивэна и грузовика. Авария произошла в ночь на четверг на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области. Об этом сообщает местное управление ГИБДД.По предварительной информации правоохранителей, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo, которым управлял водитель 1991 года рождения.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС. а также следственно-оперативная группа. Выясняются все детали произошедшего.В понедельник, 8 января, возле поселка Пятигорский столкнулись грузовик и маршрутное такси. По информации МЧС, в ДТП погибли семеро и четыре человека ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с автокраном повреждены 13 автомобилей – что известноВыросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на СтавропольеСтолкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем

пензенская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, гибдд, пензенская область, новости