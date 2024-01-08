https://crimea.ria.ru/20240108/7-chelovek-pogibli-pri-stolknovenii-gruzovika-i-marshrutki-na-stavropole-1134041832.html

7 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на Ставрополье

7 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на Ставрополье - РИА Новости Крым, 08.01.2024

7 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на Ставрополье

При столкновении КАМАЗа и маршрутного такси в Ставропольском крае погибли семь человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в МЧС России, сотрудники... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T16:15

2024-01-08T16:15

2024-01-08T16:41

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ставропольский край

происшествия

гибдд

общество

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. При столкновении КАМАЗа и маршрутного такси в Ставропольском крае погибли семь человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в МЧС России, сотрудники ведомства работают на месте ДТП. "В районе поселка Пятигорский столкнулись грузовик и маршрутное такси. Всего в ДТП пострадали 11 человек, из них, к сожалению, семеро погибли. Специалисты деблокируют погибших и пострадавших", – сообщили в МЧС. По данным ведомства, для помощи на место аварии направлены психологи МЧС России. Всего на месте работают 33 специалиста и 11 единиц техники.По информации регионального ГИБДД установлено, что автомашина "ГАЗ" двигалась по маршруту "Пятигорск - поселок Пятигорский", в салоне находились семь пассажиров и водитель. Водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (ст. 238 УК РФ).

https://crimea.ria.ru/20240108/dvoe-pogibli-troe-v-reanimatsii---troynoe-dtp-pod-stavropolem-1134037591.html

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2024

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ставропольский край, происшествия, гибдд, общество, дтп