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Выросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на Ставрополье - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Выросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на Ставрополье
Выросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на Ставрополье - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Выросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на Ставрополье
До восьми человек выросло число погибших при столкновении грузовика и маршрутного такси – в больнице скончалась еще одна пассажирка ГАЗели. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T10:11
2024-01-09T10:11
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ставропольский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. До восьми человек выросло число погибших при столкновении грузовика и маршрутного такси – в больнице скончалась еще одна пассажирка ГАЗели. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.В понедельник, 8 января, в районе поселка Пятигорский столкнулись грузовик и маршрутное такси. По информации МЧС, в ДТП пострадали 11 человек, из которых семеро погибли. Предварительно установлено, что водитель пассажирской ГАЗели при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КамАЗом, который двигался во встречном направлении прямо.Специалисты устанавливают личности еще двоих погибших – мужчины до 30 лет и 35-летней женщины, также выясняется личность одной травмированной женщины, которой на вид от 19 до 25 лет.Ранее сообщалось, что автомобильное движение на трассе М-11 в Новгородской области полностью восстановлено после массового ДТП с участием больше шестидесяти автомобилей. В аварии погибли ребенок и трое взрослых. Прокуратура региона начала проверку по факту массового ДТП, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на СтавропольеЛобовое столкновение в Крыму: погиб водитель
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РИА Новости Крым
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96
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дтп, ставропольский край, происшествия, общество, новости
Выросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на Ставрополье

Число погибших при столкновении грузовика и маршрутки на Ставрополье выросло до 8 человек

10:11 09.01.2024
 
© РИА Новости . Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРабота врачей в больнице
Работа врачей в больнице - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. До восьми человек выросло число погибших при столкновении грузовика и маршрутного такси – в больнице скончалась еще одна пассажирка ГАЗели. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
В понедельник, 8 января, в районе поселка Пятигорский столкнулись грузовик и маршрутное такси. По информации МЧС, в ДТП пострадали 11 человек, из которых семеро погибли. Предварительно установлено, что водитель пассажирской ГАЗели при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КамАЗом, который двигался во встречном направлении прямо.
"Стало известно, что в ДТП с участием маршрутного такси и грузового транспорта в Предгорном округе погиб восьмой участник: в больнице скончалась 66-летняя пассажирка ГАЗели, жительница поселка Пятигорского", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.
Специалисты устанавливают личности еще двоих погибших – мужчины до 30 лет и 35-летней женщины, также выясняется личность одной травмированной женщины, которой на вид от 19 до 25 лет.
Ранее сообщалось, что автомобильное движение на трассе М-11 в Новгородской области полностью восстановлено после массового ДТП с участием больше шестидесяти автомобилей. В аварии погибли ребенок и трое взрослых. Прокуратура региона начала проверку по факту массового ДТП, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком.
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