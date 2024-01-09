https://crimea.ria.ru/20240109/vyroslo-chislo-pogibshikh-pri-stolknovenii-fury-i-marshrutki-na-stavropole-1134047538.html

Выросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на Ставрополье

Выросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на Ставрополье - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Выросло число погибших при столкновении фуры и маршрутки на Ставрополье

До восьми человек выросло число погибших при столкновении грузовика и маршрутного такси – в больнице скончалась еще одна пассажирка ГАЗели. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T10:11

2024-01-09T10:11

2024-01-09T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. До восьми человек выросло число погибших при столкновении грузовика и маршрутного такси – в больнице скончалась еще одна пассажирка ГАЗели. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.В понедельник, 8 января, в районе поселка Пятигорский столкнулись грузовик и маршрутное такси. По информации МЧС, в ДТП пострадали 11 человек, из которых семеро погибли. Предварительно установлено, что водитель пассажирской ГАЗели при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КамАЗом, который двигался во встречном направлении прямо.Специалисты устанавливают личности еще двоих погибших – мужчины до 30 лет и 35-летней женщины, также выясняется личность одной травмированной женщины, которой на вид от 19 до 25 лет.Ранее сообщалось, что автомобильное движение на трассе М-11 в Новгородской области полностью восстановлено после массового ДТП с участием больше шестидесяти автомобилей. В аварии погибли ребенок и трое взрослых. Прокуратура региона начала проверку по факту массового ДТП, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на СтавропольеЛобовое столкновение в Крыму: погиб водитель

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ставропольский край, происшествия, общество, новости