https://crimea.ria.ru/20240105/lobovoe-stolknovenie-v-krymu-pogib-voditel-1134006573.html

Лобовое столкновение в Крыму: погиб водитель

Лобовое столкновение в Крыму: погиб водитель - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Лобовое столкновение в Крыму: погиб водитель

В Сакском районе Крыма на трассе Черноморское – Евпатория автомобиль "Лада Гранта" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ 2107". В результате... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T17:16

2024-01-05T17:16

2024-01-05T17:16

ситуация на дорогах крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

новости крыма

сакский район

черноморское

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/05/1134006409_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_ba814cdd3f7ed47801a3d0c2f6ca44a5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма на трассе Черноморское – Евпатория автомобиль "Лада Гранта" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ 2107". В результате дорожного происшествия водитель "ВАЗа" получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики.В результате трагедии водитель автомобиля "ВАЗ 2107" погиб, а водитель "Лады Гранта" с телесными повреждениями был доставлен в больницу."По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего выясняются", – уточнили в пресс-службе.В начале года сложные погодные условия и беспечность водителя стали причиной масштабной аварии в Белогорском районе. Водитель за рулем автомобиля BMW 730 не выбрала безопасную скорость, в результате чего на повороте ее машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с автомобилем Geely Еmgrand. В результате ДТП в больницу с травмами разной степени тяжести были доставлены три человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человекаВ Гурзуфе пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человекаВ аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток

сакский район

черноморское

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, сакский район, черноморское, евпатория