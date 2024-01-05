Лобовое столкновение в Крыму: погиб водитель
В Крыму в ДТП при лобовом столкновении на трассе Черноморское – Евпатория погиб водитель
© МВД КрымЛобовое столкновение в Крыму
© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма на трассе Черноморское – Евпатория автомобиль "Лада Гранта" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ 2107". В результате дорожного происшествия водитель "ВАЗа" получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики.
"05.01.2024 года около 07:30 в Сакском районе на автодороге Черноморское – Евпатория водитель автомобиля "Лада Гранта" 1981 года рождения, двигаясь со стороны г. Евпатории в направлении пгт. Черноморское, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2107" под управлением водителя 1980 года рождения, который двигался во встречном направлении", – информирует Telegram-канал ведомства.
В результате трагедии водитель автомобиля "ВАЗ 2107" погиб, а водитель "Лады Гранта" с телесными повреждениями был доставлен в больницу.
"По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего выясняются", – уточнили в пресс-службе.
В начале года сложные погодные условия и беспечность водителя стали причиной масштабной аварии в Белогорском районе. Водитель за рулем автомобиля BMW 730 не выбрала безопасную скорость, в результате чего на повороте ее машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с автомобилем Geely Еmgrand. В результате ДТП в больницу с травмами разной степени тяжести были доставлены три человека.
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