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В Ялте пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человека - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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В Ялте пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человека
В Ялте пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человека - РИА Новости Крым, 03.01.2024
В Ялте пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человека
В Гурзуфе водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на пешеходную зону, где сбил человека. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T13:23
2024-01-03T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Гурзуфе водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на пешеходную зону, где сбил человека. Об этом сообщили в республиканском МВД.Инцидент произошел утром 2 января. При этом прибывшие на место госавтоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на алкогольное опьянение от которого он отказался."В отношении ялтинца составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния". Транспортное средство помещено на спецстоянку", - добавили правоохранители.Водителю грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управлять автомобилем до двух лет.Ранее начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко рассказал, что больше всего аварий с участием нетрезвых водителей приходится на пятницу, субботу и понедельник.Читайте также на РИА Новости Крым:В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подростокКогда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДДВ Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
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РИА Новости Крым
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В Ялте пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человека

Нетрезвый водитель выехал на пешеходную зону и сбил человека в Гурзуфе - МВД

13:23 03.01.2024 (обновлено: 13:30 03.01.2024)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Гурзуфе нетрезвый водитель выехал на пешеходную зону и сбил человека
В Гурзуфе нетрезвый водитель выехал на пешеходную зону и сбил человека
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Гурзуфе водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на пешеходную зону, где сбил человека. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Инцидент произошел утром 2 января.
"По предварительным данным, 46-летний водитель, управляя автомобилем Chery, съехал с дороги и совершил выезд на пешеходную зону. Очевидцы вызвали сотрудников дорожно-патрульной службы полиции. К счастью, пешеход, которого сбил водитель, не пострадал", - сказано в сообщении.
При этом прибывшие на место госавтоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на алкогольное опьянение от которого он отказался.
"В отношении ялтинца составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния". Транспортное средство помещено на спецстоянку", - добавили правоохранители.
Водителю грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управлять автомобилем до двух лет.
Ранее начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко рассказал, что больше всего аварий с участием нетрезвых водителей приходится на пятницу, субботу и понедельник.
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